كورونا يحول تشجيع جماهير برشلونة إلى فريق جديد.. أبطال الرعاية الصحية (فيديو)

من داخل بيوتهم وفي هتاف وتصفيق متناغم تحول جماهير مدينة برشلونة إلى تشجيع موظفي الرعاية الصحية المنغمسين في تأدية واجبهم تحت ظروف قاسية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

واتبعت إسبانيا خطوات مثل إيطاليا تتضمن حظرا جزئيا على سكانها البالغ عددهم 47 مليون نسمة، كجزء من حالة طوارئ مدتها 15 يومًا لمكافحة كورونا. Coronavirus response in Granada, Spain. Everyone went out onto their balconies at 10pm exactly to applaud, cheer and thank the work of the emergency services during the outbreak so far. Simply amazing ❤️🇪🇸#coronavirus #CoronaVirusUpdates pic.twitter.com/OYYuCBIICU— Sarah Cowie 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇪🇺 (@sarahc440) March 14, 2020

ومنذ الإعلان عن الحظر، انطلق هاشتاج #AplausoSanitario (تصفيق صحي) والذي يدعو إلى الخروج في الشرفات في تمام الساعة 10 مساءً بالضبط والتصفيق والهتاف لموظفي الرعاية الصحية.

وغمرت فيديوهات التصفيق موقع تويتر و “لينكد إن” وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضح هتاف الجماهير من داخل بيوتهم التي عٌزلوا فيها بينما تمر سيارات الإسعاف. spain is paying tribute to all the health professionals that are fighting really hard against coronavirus #AplausoSanitario #COVIDー19 pic.twitter.com/2VseMbysuO— gerard (@cinnamonsmiler) March 14, 2020

وتعليقا على الفيديو، قالت ماري آن جاليوت: “في حبس شبه كامل، خرجت المدينة بأكملها إلى النوافذ والشرفات في الساعة 10 مساءً اليوم لتحية موظفي الرعاية الصحية الذين يعتنون بنا في مثل هذا الوقت الصعب بدون راحة”.

وتابعت: “في كل يوم ، من الآن وحتى نهاية هذه الأزمة، تصفق المدينة لفرقها الطبية”.

وإقليم كتالونيا الذي يحتضن مدينة برشلونة يخضع لحظر في ظل اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بكورونا فيه.

واليوم أعلن كيم تورا زعيم إقليم كتالونيا إصابته بالفيروس وهو ذات ما أعلنه بير أراجونيس، نائب رئيس حكومة كتالونيا. Even when life doesn’t work out perfectly, it gives you little gifts. I was witness to #AplausoSanitario, which started at 10pm. Applauding care and health workers in Barcelona. pic.twitter.com/FTNgg118HR— Jess Shanahan (@jetlbomb) March 14, 2020

وتتسارع وتيرة الإصابة بكورونا في إسبانيا، لدرجة صعودها بتصبح الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات.

وأعلنت السلطات الإسبانية في وقت سابق تسجيل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة ليبلغ عدد المصابين بالفيروس 8744 شخصا.

وأودى الفيروس بحياة 297 شخص في إسبانيا.