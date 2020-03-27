«كورونا» يحصد أرواح 969 في إيطاليا خلال 24 ساعة «أعلى رقم يومي»

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم الجمعة، تسجيل 969 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 9134 والإصابات إلى 86498، وهو أعلى رقم حالات يومي، نقلا عن روسيا اليوم.

وكانت السلطات قد أعلنت يوم الخميس عن تسجيل 662 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وتعد هذه الزيادة اليومية هي أكبر التي تشهدها إيطاليا منذ تفشي الفيروس، علما أن الحصيلة الأعلى في يوم واحد كانت قد سجلت يوم 21 مارس عندما توفي 793 شخصا.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى أكثر من 26 ألفا اليوم الجمعة، وبلغ العدد 26400 حالة وفاة إلى حد الآن معظمها في أوروبا.

وتعد إيطاليا أكثر البلدان تضررا من الوباء حيث سجلت 9134 وفاة تليها إسبانيا 4934، ثم الصين 3292.

وسجلت في أنحاء العالم 574829 إصابة مؤكدة على الأقل منذ نهاية ديسمبر الماضي، علما أن أكثر من 129 ألف شخص حول العالم تعافوا بالكامل.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت إغلاق 11 بلدة غالبيتها في منطقة لومبارديا بعد اكتشاف 79 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد توفي اثنان منهم الجمعة والسبت.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مؤتمر صحافي “إغلاق المناطق التي تعتبر بؤرا للفيروس ومنع الدخول إليها والخروج منها إلا بتصاريح خاصة”.

كما أعلن إقفال الشركات والمدارس في تلك المناطق وإلغاء الأنشطة العامة (من مهرجانات ومسابقات رياضية ورحلات مدرسية وغيرها).

كما قررت وضع 16 مليون شخص بالحجر الصحي الإجباري في شمال إيطاليا ، حيث وافقت الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا القاتل الذي يجتاح العالم.

وذكرت صحيفة التليجراف البريطانية أن رئيس الوزراء الايطالى جوزيبي كونتي وقع مرسومًا بخضوع الأشخاص للحجر الصحى حتى 3 أبريل.

وقال كونتي: “بالنسبة إلى لومباردي وللمقاطعات الشمالية الأخرى التي ذكرتها ، سيكون هناك حظر على الجميع للدخول والخروج من هذه الأراضي وأيضًا داخل نفس المنطقة”.

وأكدت أنه “سيتم السماح باستثناءات فقط للاحتياجات المهنية ، والحالات الاستثنائية والقضايا الصحية.”