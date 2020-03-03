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«كورونا» يحصد أرواح 166 في 72 دولة و2946 بالصين

عدد المصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم وصل إلى 90870.
المال - خاص 1:50 ص, الأربعاء, 4 مارس 20 1:50 ص, الأربعاء, 4 مارس 20

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية إلى أكثر من 10 آلاف، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت المنظمة في بيان: “تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 1792 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خارج الأراضي الصينية، وبهذا يصل عدد المصابين 10566 في 72 دولة، وعدد الوفيات ارتفع إلى 166 (37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة”.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد المصابين في الصين بفيروس كورونا وصل إلى 80304، والوفيات إلى 2946، وعدد المصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم وصل إلى 90870.

وقال وزير الصحة الأمريكي الثلاثاء ، إن إدارة الغذاء والدواء سمحت ببدء المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية على لقاح فيروس كورونا.

وأعلن نائب رئيس إدارة المراقبة على الأدوية الطبية في الصين، تشين شيفي، أواخر الشهر الماضي، أن السلطات الصينية قامت بتسريع الأبحاث والتجارب السريرية لخمسة عقاقير، يمكن أن تكون فعالة في علاج فيروس كورونا.

والاثنين حذر علماء من أن الفيروس المستجد قد يصبح “دائما” أو “موسميا”، أي أنه لن يختفي على الإطلاق.

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بقلم المال - خاص

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