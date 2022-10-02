كورونا يحرم البريطاني نوري من المشاركة في بطولة اليابان المفتوحة للتنس

انحسرت آمال النجم البريطاني كاميرون نوري في التأهل لمنافسات البطولة الختامية لموسم تنس الرجال، بعد انسحابه اضطراريا من بطولة اليابان المفتوحة للتنس التي من المقرر أن تنطلق في وقت لاحق من الأسبوع الجاري بسبب إصابته بفيروس كوورنا المستجد “كوفيد-19”.

وانسحب نوري أيضا من بطولة كوريا المفتوحة الجمعة الماضي قبل مباراته في دور الثمانية أمام منافسهالأمريكي جنسون بروكسبي.

وكتب نوري عبر موقع إنستجرام‭ال ‬يوم الأحد: “لسوء الحظ جاءت نتيجة فحصي إيجابية بفيروس كورونا في كوريا ولم أتمكن من المشاركة في بقية مبارياتي. لم تظهر أي أعراض وأنا على ما يرام 100 في المئة”.

وأضاف اللاعب البريطاني: “كنت أتمنى التوجه إلى طوكيو فعلا لكني لن أتمكن من اللعب هناك بسبب فترة الحجر الصحي”.

وقال نوري المصنف الثامن عالميا في الشهر الماضي إنه سيشارك في بطولة ستوكهولم المفتوحة وفي بطولة فيينا المفتوحة وفي باريس للأساتذة قبل البطولة الختامية.