«كورونا» يجمد النشاط الكروي في الصين لأجل غير مسمى

قررت العديد من الرياضات تأجيل نشاطاتها في الصين بالوقت الجاري أو إقامتها خارج البلاد بجانب بعض الأحداث الرياضية التي يعتبر مصيرها محل خطر حتى الآن

قرر الاتحاد الصيني لكرة القدم تجميد نشاط كرة القدم في البلاد لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى اضطرابات عديدة.

وأعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم تأجيل مباريات الدوري المحلي بمختلف درجاته إلى أجل غير مسمى، على خلفية انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان.

وحسب بيان رسمي من الاتحاد الصيني لكرة القدم، فإنهم سيحددون مواعيد المناسبات الرسمية في وقت لاحق، مع الأخذ في الاعتبار لكل التدابير الأمنية والصحية.

في الوقت نفسه، قررت العديد من الرياضات تأجيل نشاطاتها في الصين بالوقت الجاري، أو إقامتها خارج البلاد، بجانب بعض الأحداث الرياضية التي يعتبر مصيرها محل خطر حتى الآن.

يُذكر أن فيروس كورونا تسبب في وفاة 170 شخص على الأقل حتى الآن في الصين، بجانب تأكيد إصابة 7،700 حالة بشكل عام في البلاد حسب المؤسسات الصحية الصينية في حديثها الرسمي.