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كورونا يجتاح دول شرق أوروبا وتدابير صارمة في أوكرانيا وروسيا

لم يحصل على التطعيمات حتى الآن  سوى 7.4 مليون شخص في أوكرانيا
أيمن عزام 7:49 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21 7:49 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

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شهدت العاصمة الأوكرانية كييف فرض قيود جديدة صارمة، في محاولة لوقف انتشار العدوى المسببة لمرض كوفيد-19، الذي يجتاح العديد من الدول الواقعة في شرق أوروبا صاحبة المستويات المتدنية من تلقي التطعيمات.

وسجلت أوكرانيا 2.94 مليون إصابة و 68.027  وفيات حتى اليوم الأول من نوفمبر، بحسب وكالة رويترز.

ارتفاع إصابات كورونا في شرق أوروبا

ولم يحصل على التطعيمات حتى الآن  سوى 7.4 مليون شخص، أو أقل من خمس إجمالي عدد السكان المقدر بنحو 41 مليون نسمة.

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وبداية من اليوم الإثنين، سيتعين على سكان العاصمة كييف تقديم شهادات بتلقي التطعيمات أو دليل على سلبية اختبار كوفيد-19 كشرط لاستخدام المطاعم والكافيهات وصالات الجيم والمنشآت الترفيهية والمولات التجارية.

وأصبح يتوجب على العاملين بهذه الأماكن تلقي التطعيمات.

وقررت الحكومة الأوكرانية جعل التطعيمات المضادة لكوفيد-19 إلزامية على بعض الموظفين الحكوميين، وتأمل السلطات أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى تسريع وتيرة التطعيمات.  

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وفرضت روسيا المجاورة إجراءات جديدة صارمة شملت الإغلاقات وسط ارتفاع وفيات كوفيد-19 إلى قمة قياسية يومية.

وفي بولندا، قفز إجمالي الحالات مستوى 3 مليون شخص يوم الجمعة الماضية.

وتعتزم هولندا كذلك فرض قيود جديدة مرتبطة بفيروس كورونا الأسبوع الجاري في محاولة منها للحد من الصعود الحالي في الإصابات.

واستمر ارتفاع إصابات فيروس كورونا في هولندا لمدة شهر وبلغ الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ يوليو الماضي.

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وارتفعت الحالات الأثنين بنسبة 45% مقارنة بالأسبوع الماضي لتصل إلى 7,700   حالة.

وتم احتجاز 1,200 مريض بكوفيد-19 في المستشفيات، وهو أعلى معدل خلال خمسة أشهر.

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بقلم أيمن عزام

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