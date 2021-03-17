«كورونا» يجبر باريس سان جيرمان على غلق مركزه التدريبي

أعلن المسؤولون في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء إغلاق مركزه التدريبي في إجراء احترازي بعد اكتشاف العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وسيبقى المركز التدريبي مغلقا حتى يوم الاثنين المقبل.

ولم يتأثر فريق الرجال وخاض بالفعل مباراة ضد مواطنه ليل في دور الستة عشر لبطولة كأس فرنسا في وقت لاحق يوم الأربعاء وفاز بثلاثة أهداف نظيفة، لكن فريق السيدات لم يتمكن من خوض مباراته أمام سبارتا براج في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم “تشامبيونزليج”.

ويتقدم سان جيرمان 5-صفر من مباراة ذهاب دور الستة عشر لكنه سيتأهل باعتباره فائزا بمجموع المباراتين حال إلغاء مباراة الإياب حيث سيعتبر وقتها خاسرا 3-صفر.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”: “بسبب الحجر الصحي الإلزامي لفريق باريس سان جيرمان … لا يمكن إقامة مباراة دوري أبطال أوروبا بين سبارتا براج وباريس سان جيرمان التي كانت مقررة في 17 مارس 2021 في تشوموتوف”.

وأضاف “يويفا”:”أحيلت القضية إلى لجنة المسابقات في اليويفا والتي ستتخذ قرارا بشأنها في أقرب وقت”.

إصابات كورنونا في فرنسا

سجلت فرنسا 29,975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19)”، و320 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها اليوم الأربعاء إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,108,108 إصابات، فيما بلغ مجموع الوفيات 91,196 وفاة منذ تفشي الجائحة في فرنسا.

إصابات كورونا حول العالم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم إلى 120 مليونا و695 ألفا و785 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و670 ألفا و453 حالة.