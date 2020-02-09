«كورونا» يتفوق على «سارس» في عدد الوفيات

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس “كورونا” الجديد في الصين، الحصيلة العالمية للوفيات الناتجة عن وباء “سارس” في العام 2003، وفقًا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

ففي مقاطعة هوبي الصينية وحدها- مركز انتشار الفيروس- لامست حصيلة الموتى جراء الإصابة بفيروس “كورونا” 780 حالة، وفقاً للتقديرات الصادرة عن مسؤولين صحة في المقاطعة.

ووقع إجمالي حالات الوفيات بسبب الفيروس والبالغ عددها 813- باستثناء حالتين اثنتين- في البر الرئيسي الصين حتى الآن.

وفي العام 2003، بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بـ “سارس” 774 في أكثر من 24 دولة حول العالم.

وكشف مسؤولو الصحة في هوبي عن وفاة 81 حالة جديدة جراء الإصابة بـ “كورونا”، أمس السبت، ليصل إجمالي عدد المتوفين بسببه في المقاطعة إلى 780 شخصًا.

وتوجد الآن 811 حالة وفاة في البر الرئيسي الصين، فيما توفت حالة إصابة في كل من هونج كونج والفلبين.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حتى الآن 34800 شخصًا على مستوى العالم، أغلبهم في الصين.

كانت منظمة الصحة العالمية، قد ذكرت -مساء أمس السبت- أن هناك “أكثر من 34 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا القاتل في الصين و700 وفاة، وتجمع معلومات إضافية عن الفيروس الفتاك ليساعدهم على فهم سبل علاجه”.

وقال مسؤول برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل رايان: “إننا لا نكافح فقط فيروس كورونا بل الأخبار الزائفة بشأنه، ولدينا فريق يعمل على تحديث المعلومات حول العالم بشأن الفيروس”، لافتاً إلى أنه لم يمض على ظهور فيروس كورونا سوى 6 أسابيع.

وقالت المنظمة في إجابة على أسئلة حول “كورونا”، عبر الإنترنت: “نبحث الآن مسألة انتقال الفيروس بين البشر عبر العدوى”.

وأوضحت أن خطورة الفيروس تزداد مع تقدم الإنسان في السن، وأكدت على أنها تتواصل مع جوجل وفيسبوك ويوتيوب لنشر معلومات دقيقة عن “كورونا”.