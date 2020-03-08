«كورونا» يتسبب في تأجيل «أوراسكوم للتنمية» فوجين سياحيين لطابا

قال أشرف نسيم، العضو المنتدب بشركة «أوراسكوم للتنمية مصر»، إن آثار فيروس “كورونا” طالت شركتهُ، إذ شهدت فنادق الجونة تأثيرات طفيفة تمثلت في هدوء الإقبال، إضافة لتأجيل فوجين قادمين من شرق أوروبا لفنادق “طابا”.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن حجوزات «الجونة» التى تم تسجيلها منذ فترة سابقة لا تزال مستمرة.

لافتًا إلى أن شركته مطلعة بشكل دائم على تطورات الأحداث الخاصة بالفيروس لاتخاذ التدابير اللازمة.

وأشار نسيم إلى أن أجواء الهدوء النسبى والقلق كانت متوقعة، وتحديدًا فى ظل ظهور أمر مفاجئ مثل انتشار فيروس «كورونا»، الذى أحدث حالة من الذعر لدى العالم أجمع.

وأكد أن شركته مستقرة ومستعدة للتعامل بشكل إيجابى حال تطورت الأجواء المصاحبة لانتشار “كورونا” بشكل سلبى، وأثرت على قطاع السياحة.

وأوضح نسيم أن إيرادات الفنادق تمثل %40 فقط من إجمالى إيرادات شركته.

ولفت إلى أن شركته أقرت بعض التدابير المبدئية للتعامل مع الموقف الحالى، من خلال إمكانية بحث بدائل أخرى للأفواج التى يتم تأجيلها، إذ تستهدف استقطاب سُياح من الأردن لفنادق طابا، وأيضًا من دولة السعودية.

وأوضح نسيم أن الشركة ستحاول السيطرة على التكاليف، بهدف تخفيف تأثيرها على الأرباح النهائية.

مضيفًا أن خطته مستمرة وفقًا لما هو محدد سابقًا، إذ ستستقبل الجونة بطولة الإسكواش خلال شهر أبريل المقبل، وستُقيم مهرجان الجونة فى موعده بسبتمبر.

يُذكر أن “أوراسكوم” تمتلك 6 فنادق بمدينة طابا بجنوب سيناء، بدأت بها عمليات تجديد موسعة نهاية العام الماضى، تزامنًا مع قرار رفع الحظر من قبل ألمانيا، وكانت تستعد فى الوقت القريب لاستقبال أولى الأفواج الألمانية.

يشار إلى أن ألمانيا أعلنت يوليو الماضى رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، الذى فرضة عقب تفجير حافلة السياح الكوريين فى فبراير 2014.