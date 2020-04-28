«كورونا» يتسبب فى تأجيل طرح 5 طرازات جديدة

تسببت أزمة فيروس كورونا فى تأجيل وكلاء السيارات موعد طرح 5 طرازات جديدة، هى «شيفروليه كابتيفا، وجيلى SX11، وسوزوكى سويفت ديزاير، وأرتيجا، وبريليانسFace Lift V3 » تزامنًا مع تعليق كافة الأحداث والمناسبات التى تتواجد بها تجمعات للمواطنين للحد من انتشار الوباء.

وأكد عدد من مسئولى شركات السيارات أن السوق المحلية أصيبت بحالة من الركود فى حركة البيع، عقب الإعلان عن تطبيق الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وهو ما دفع العديد من الوكلاء لتأجيل تنفيذ كل من البرامج التسويقية وطرح الطرازات الجديدة محليًا خلال الوقت الراهن.

وأوضحوا أن هناك صعوبة أمام الوكلاء المحليين فى استيراد السيارات، تزامنًا مع استمرار توقف العديد من المصانع العالمية عن الإنتاج، بجانب تعليق عمليات التصدير لكافة الأسواق الخارجية.

يذكر أن شركات السيارات العالمية، ومنها «بى إم دبليو، وتويوتا، وهوندا، وفيات كرايسلر أوتوموبيل العالمية، ونيسان، وفولكس فاجن، وهيونداى وكيا، وجنرال موتورز، وفورد (مازيراتي- لامبورجيني- فيراري)، أعلنت فى وقت سابق عن غلق مصانعها بمختلف المناطق فى إطار الحد من انتشار وباء فيروس كورونا بين العاملين.

وقال خالد سعد، رئيس شركة بريليانس البافارية، إن تداعيات أزمة فيروس كورونا أربكت كافة حسابات شركات السيارات، مع عدم تمكنهم من الاستيراد بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المصانع العالمية بالتوقف عن الإنتاج، وتعليق عمليات التصدير للأسواق الخارجية ومنها «مصر».

وأضاف أن شركته قررت تأجيل موعد طرح الشكل الجديد من طرازات «بريليانسV3 Face Lift» التى كان من المخطط طرحها محليًا خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشار إلى أن كافة التقارير العالمية تشير إلى استمرار أزمة كورونا عالميًا لمدة زمنية طويلة، ما سينعكس بالسلب على فرص مصانع السيارات لاستئناف عمليات التصنيع بنفس المعدلات السابقة، قائلًا: «هناك شركات قررت استئناف العمل فى مصانعها بطاقة إنتاجية تصل إلى %50 فقط».

وأكد مصدر مسئول بشركة سوزوكى إيجيبت- الوكيل الحصرى للعلامة اليابانية فى مصر، أنها قررت تأجيل موعد تقديم الطرازين الجديدين «سوزوكى سويفت ديزاير، وارتيجا» بسبب حالة تخبط المبيعات التى تشهدها السوق المحلية، التى نتجت عن تطبيق الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن أزمة كورونا أربكت كافة حسابات الشركات العالمية والمحلية، ومنها تعليق خططها التوسعية التى كان من المخطط تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي.

كان محمد يونس، مدير شركة سوزوكى مصر، قال فى تصريحات سابقة، إن الشركة تدرس إيجاد وسائل يمكن من خلالها تقديم طرازات جديدة فى السوق المحلية، فى ظل تطبيق الإجراءات الوقائية التى تتخذها فى الحد من انتشار الوباء، والحفاظ على سلامة وصحة العاملين والمواطنين.

وينتمى طراز «سوزوكى سويفت ديزاير» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1200 سى سى، ليولد قوة 85 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 112 نيوتن / متر.

فى المقابل تنتمى «سوزوكى أرتيجا» لفئة السيارات متعددة الأغراض «MPV»، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1400 سى سي، ليخرج قوة 95 «حصان»، و عزم أقصى للدوران 130 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

فى سياق متصل قال أحد موزعى السيارات، إن شركتى «المنصور وجى بى غبورأوتو» قررتا تأجيل موعد إطلاق الطرازات الجديدة المرتقب طرحها فى السوق المحلية، وهما «شيفروليه كابتيفا، وجيلى SX11»، بالرغم من إنهاء البرامج التدريبية المخصصة للموزعين ومسئولى المبيعات خلال الشهرين الماضيين.

وأشار إلى أن العديد من وكلاء وموزعى السيارات قرروا إرجاء كافة خططهم التوسعية، ومنها طرح الطرازات الجديدة وذلك بالتزامن مع الضبابية التى تسيطر على سوق السيارات، بجانب توقف أنشطة القطاع خلال الوقت الحالي.

تابع: «مستهدفات وكلاء السيارات تتجه للتوسع فى تقديم الطرازات الجديدة المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، وسط زيادة معدل إقبال المستهلكين على شراء تلك الفئة من المركبات، والتى تسهم فى تعزيز حصتها السوقية من المبيعات.

وتأتى شيفروليه كابتيفا على الساحة العالمية بمحرك رباعى الإسطوانات، سعة 1500 سىسى بشاحن توربيني، ليولد قوة 147 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن / متر.

فى المقابل تأتى جيلى «SX11» بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سى سى تربو، ليعطى قوة 177 «حصان وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن / متر، معتمدة على ناقل حركة سباعى السرعات أتوماتيك.

فى سياق آخر قال محمد فرج، رئيس مجموعة «IFG جروب»، وكلاء العديد من العلامات التجارية «زوتي، وفيكتوري، ساوايست، وهانتنج»، إن هناك صعوبة حالياً فى عمليات استيراد السيارات، نتيجة استمرار توقف العديد من المصانع العالمية عن الإنتاج ضمن الإجراءات الوقائية التى اتخذتها لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين لديها.

وأشار إلى أن تداعيات أزمة «كورونا» ستظهر بشكل كبير على السوق المحلية، من خلال نقص المعروض الطرازات المستوردة والمجمعة محليًا خلال شهرين على حد أقصي؛ قائلًا: «مخزون الشركات يعتمد على الدورات الاستيرادية التى تتراوح بين 2 و3 شهور».

ولفت إلى أنه يصعب التكهن بنتائج مبيعات السيارات لعام 2020 فى ظل عدم استئناف العمل فى كافة القطاعات، قائلًا: «أداء السوق تأثرت بالسلب بشكل كبير منذ تعليق إصدار تراخيص المرور لمدة امتدت إلى 45 يومًا».

وأعلنت مجموعة «IFG جروب» فى وقت سابق عن إغلاق كافة فروعها من صالات العرض بمختلف المناطق، بجانب تخفيض عدد العاملين لديها فى مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، على أن يقتصر ساعات العمل من 9 صباحًا حتى 4 مساءً بنهاية الشهر الحالي.

كانت الحكومة قد أعلنت عن تعليق إصدار تراخيص المركبات منذ 19 مارس حتى 24 أبريل الجاري، ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لتقليل نسب الاختلاط بين المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.