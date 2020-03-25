«كورونا» يؤجل النطق بالحكم فى دعوى ضد بنك قناة السويس

قال بنك قناة السويس اليوم الأربعاء إن محكمة القاهرة الاقتصادية أجلت النطق الحكم فى دعوى أحد المساهمين ضده إلى جلسة 27 ابريل القاد.

وأضاف البنك فى إفصاح للبورصة إن تلك الدعوى كان مقرر حجزها للحكم بجلسة 24 مارس الجارى وتقرر تأجيل النطق بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ورفع الدعوى المساهم أحمد ضياء الدين بصفته ممثلا عن شركة الأهلى للاستثمارات وتتعلق بتعاقد مختلف عليه بين الطرفين لم يذكر البنك تفاصيله فى الإفصاح.

تأجيل دعوى ضد «المصرية للمنتجعات» بسبب فيروس كورونا



فى سياق متصل، أعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياجية أمس الثلاثاء تأجيل دعوى قضائية مرفوعة ضدّها وذلك بسبب كورونا .

وقالت “المصرية للمنتجعات السياحية”، فى إفصاح للبورصة، إن هذه الدعوى كان مقررًا نظرُها بجلسة 23 مارس وتم تأجليها إداريًّا بسبب ظروف كورونا.

وتتعلق الدعوى بطعن أحد أعضاء مجلس الإدارة فى صحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة بتاريخ 24 نوفمبر 2019.

ولجأت أغلب دول العالم إلى تشجيع أو إجبار مواطنيها على تقييد الحركة والجلوس فى المنزل عبر منح إجازات إجبارية للعاملين.

كما لجأت كثير من الدول إلى فرض حظر التجوال والحجر الصحى لبعض المناطق لمدة أسبوعين أو ثلاثة، بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوباء عالمي.

واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات مماثلة، خلال الأسبوع الماضى، من بينها إغلاق المدارس والجامعات وتعليق حركة الطيران وتعليق عمل المحاكم لمدة أسبوعين.

كما سمحت لموظفي القطاع العام بالعمل من المنزل، باستثناء العاملين فى مؤسسات حيوية مثل أقسام البوليس والمستشفيات وشركات المياه والكهرباء وغيرها.

وزارة العدل تعلّق عمل المحاكم حتى 30 مارس

وأصدرت وزارة العدل المصرية فى وقت سابق بيانًا بشأن تأجيل الدعاوى فى المحاكم مدة أسبوعين.

وقالت الوزارة إنها نسّقت مع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والنائب العام، ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.

وأضافت: تم التنسيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل جميع الدعاوي المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال أسبوعين، دون حضور أطراف التداعي وعدم شطب أي دعوى مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونًا.

وقرر رئيس محكمة النقض المستشار عبد الله عصر، تأجيل جميع جلسات محكمة النقض الجنائية والمدنية بدءًا من غدٍ الاثنين حتى 30 مارس المقبل، على أن يستمر العمل فى المحكمة فيما عدا ذلك؛ فى إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

كما قرر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، منذ قليل أيضًا، تعليق العمل بجميع محاكم المجلس لمدة أسبوعين.

كورونا يدفع الحكومة لفرض حظر التجوال لمدة أسبوعين

وفرضت الحكومة حظر تجول من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، فى خطوة إضافية تهدف إلى دعم الاجراءات السابقة فى مواجهة تفشي فيروس كورونا.

كما قررت الحكومة تمديد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات حتى منتصف أبريل، إضافة إلى غلق المقاهي والنوادي ومراكز التدريب الرياضية لمدة أسبوعين، بينما سيقتصر عمل المطاعم على خدمات التوصيل للمنازل.

وسيكون على المتاجر، باستثناء متاجر الإمدادات الغذائية والصيدليات، إغلاق أبوابها من الخامسة مساء، أي قبل ساعتين من بدء سريان الحظر وفي عطلات نهاية الأسبوع.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الأوقاف تعليق صلوات الجماعة فى المسجد، كما اتخذت الكنائس الإجراء نفسه، وعلّقت الشعائر الجماعية.

وأعلنت الحكومة، الأسبوع الماضى، حزمة انقاذ بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المستوى الاقتصادى وتعويض القطاعات المتضررة من الأزمة.

تلا ذلك الإعلان عن خفض أسعار الغاز والكهرباء على المصانع، إضافة إلى تأجيل دفع أقساط القروض وإلغاء الضرائب على البورصة وتخفيض سعر الفائدة بنسبة 3%.