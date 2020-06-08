«كورونا» يؤجل إقرار أول ميزانية لصندوق مصر السيادي

قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن جائحة كورونا تسببت في تأجيل إقرار أول ميزانية للصندوق التى انتهت في ديسمبر 2019.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سليمان، عبر الفيديو كونفرانس، منذ قليل؛ للكشف عن تطورات عمله.

وأضاف سليمان، ردًّا على تساؤلات للصحفيين، أن الجمعية العامة للصندوق تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا؛ وهي المنوط بها إقرار الميزانية والموافقة على ترشيح مراقب الحسابات، لكن بمجرد اعتماد تلك الإجراءات سيتم عرضها على رئيس الجمهورية.

يُشار إلى أن الصندوق كان قد وقّع، في نوفمبر الماضي، اتفاقيتيْ تعاون استثماري مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي؛ لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما.

وعلى المستوى العربى قام الصندوق بإنشاء منصة استثمارية مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي القابضة) بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات؛ أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.

ويخطط الصندوق لتدشين مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة تتضمن صندوقًا فرعيًّا للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوقًا فرعيًّا للبنية الأساسية والتحتية، وصندوقًا فرعيًّا للخدمات المالية والتحول الرقمي، فضلًا عن صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري.