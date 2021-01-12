«كورونا» يؤثر على توقعات مستويات السيولة والدخل الثابت فى شركات التأمين (جراف)

يترتب على انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19” العديد من الآثار فى تخصيص أصول شركات التأمين العالمية، وتتعرض صناعة التأمين لمخاطر السوق ومنها تغير أسعار الأصول والتقلبات بجانب التأثير على السيولة فى شركات التأمين والدخل الثابت وكذلك صناديق التحوط وأسعار الأسهم.

ووفقا لتقرير مؤسسة بلاك روك Black Rock للاستشارات عن تأثير فيروس كورونا على صناعة التأمين، وقيامها باستطلاع رأى شركات التأمين العالمية عن توجهاتها وقراراتها وحجم تأثير الوباء عليها، والقرارات المترتبة على ذلك لمساعدة صناع القرار فى شركات التأمين فى معرفة التوجهات العالمية فى أسواق التأمين خلال العام الحالى 2021.

شركات التأمين تكتسب خبرة فى إدارة السيولة

وتواجه صناعة التأمين العالمية تحديات غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا “كوفيد-19”.

وتعلمت شركات التأمين العديد من الدروس من هذه التجربة الفريدة التى تمر بها، وخاصة فى إدارة السيولة لديها ومحفظة الأصول، علما بأن صناديق الاستثمار المتداولة كمصدر للسيولة أثبتت قيمتها خلال الأزمة، كما أنها أعادت صياغة طريقة تفكير شركات التأمين حول السيولة في جزء الدرجة الاستثمارية من المحفظة.

وأدركت شركات التأمين أن بعض الأوراق المالية كانت أقل سيولة مما افترضت الشركات.

الجراف التالى يوضح تأثير الوباء على توقعات السيولة فى شركات التأمين فى 2021 (النسبة مئوية %).

ووفقا للتقرير فإن الانخفاض في رأس المال التنظيمي والرغبة في المخاطرة يعكسان إعادة ضبط في توقعات التقلب بدلاً من الاتجاه الصعودي، والنظرة المستقبلية تقود شركات التأمين إلى تقليص تعرضها للسوق لصالح زيادة المخصصات النقدية، ويبدو أن هذا الاتجاه من خلال انخفاض رأس المال التنظيمي عبر الغالبية العظمى من لاعبي التأمين، وشركات التأمين الأوروبية على سبيل المثال، شهدت معدلات رأس مال الملاءة الثانية انخفاضًا كبيرًا في الربع الثاني العام الماضى.

الجراف التالى يوضح تأثير الوباء على توقعات الدخل الثابت فى شركات التأمين فى 2021 (النسبة مئوية %).

فيروس كورونا يخفض توقعات الدخل الثابت

وأجرت مؤسسة بلاك روك استطلاعًا بين شركات التأمين عن توقعاتها خلال العام الحالى لتغيير مخصصاتها لكل فئة من فئات الأصول، وتباينت الإجابات إما زيادة السيولة وإما ثبات السيولة وإما نقص السيولة، وزيادة الدخل الثابت أو الحفاظ على نفس الدخل الثابت أو انخفاض الدخل الثابت، وزيادة ألاسهم أو ثبات الأسهم أو انخفاض الأسهم، وزيادة صناديق التحوط أو ثبات صناديق التحوط أو انخفاض صناديق التحوط.

الجراف التالى يوضح تأثير الوباء على توقعات أسعار الأسهم فى شركات التأمين فى 2021 (النسبة مئوية %).

الجراف التالى يوضح تأثير الوباء على توقعات صناديق التحوط فى شركات التأمين فى 2021 (النسبة مئوية %).