«كورونا» وزيادة المخصصات وراء تحول «النصر للأعمال المدنية» للخسارة

قالت مصادر فى شركة النصر للأعمال المدنية إن تحول الشركة للخسارة خلال العام الماضى يرجع إلى عاملين أساسيين، الأول، تداعيات فيروس كورونا على نشاط الشركة، والثانى زيادة المخصصات التى قامت الشركة بتجنيبها.

وأظهرت نتائج النصر للأعمال المدنية تحولها للخسارة بصافى 27.02 مليون جنيه، مقارنة مع 42.37 مليون صافى ربح بالعام السابق، وتراجعت إيرادات الشركة إلى 179.94 مليون، مقابل 273.05 مليون خلال 2019.

وكشف تقرير نتائج الأعمال المجمعة للشركة عن العام الماضى،عن زيادة المخصصات بنسبة %130 إلى مستوى 23 مليون جنيه بنهاية 2020، مقابل 10 ملايين لعام 2019.

وأشارت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – إلى أن تداعيات فيروس كورونا العام الماضى أثرت على وتيرة تنفيذ وسير الأعمال مما أدى إلى تراجع حجم الأعمال المنفذة، كما أن زيادة المخصصات التى تم تجنيبها يمثل عاملا إيجابيا يدعم أى ظروف تواجهها الشركة مستقبلا.

وقالت الشركة إن قيمة إيراداتها العام الماضى بلغ 179 مليون جنيه، مثلت إيرادات النشاط الجارى، مقارنة مع 273.1 مليون لعام 2019 والتى تضمنت 239.6 مليون إيرادات نشاط، و 33.5 مليون، قيمة بيع أرض ومبنى عمارة حى السفارات.

وبلغ إجمالى متحصلات الشركة العام الماضى 227.4 مليون جنيه، بنسبة %75 من إجمالى المستحقات البالغة 305 ملايين، وفقا لقوائمها المالية.

جدير بالذكر أن المهندس هانى حماد، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للنصر للأعمال المدنية قال لـ «المال» فى وقت سابق إن سبب تحول الشركة للخسارة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي يرجع بشكل أساسى إلى تداعيات فيروس كورونا المستجد على وتيرة تنفيذ المشروعات، وما ترتب عليه من عدم تسلم الأموال المخصصة لتنفيذ المشروعات.

وقال «حماد» آنذاك إن الضغوط التى تعرضت إليها ربحية الشركة نتجت عن تعطلها عن السير فى تنفيذ المشروعات المُسندة إليها خلال فترة الربع الثانى من العام الماضى (مارس – يونيو 2020)، بسبب الإجراءات والتدابير التى تم فرضها فى مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا، مما ترتب عليه إلى تراجع الاعتمادات المالية التى كان مقررا أن تحصلها الشركة.

ويبلغ رأس مال النصر للأعمال المدنية 73 مليون جنيه، عبر 14.6 مليون سهم، ويتوزع هيكل ملكيتها على مدينة نصر للإسكان والتعمير بـ %52.46، و القابضة للتشييد والتعمير بـ %19.34، و اتحاد العاملين المساهمين بالشركة بـ %4.23 و3 مؤسسات أخرى بنسب تتراوح بين 1 و %2، والباقى للتداول الحر.