كورونا في أمريكا.. عدد الوفيات يتضاعف خلال يومين

من 1000 وفاة في شهر إلى 2000 في يومين

تضاعف عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة من 1000 حالة وفاة على مدار شهر إلى أكثر من 2000 وفاة في يومين فقط، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وبحسب البيانات التي رصدها موقع NPR الأمريكي توفي أكثر من 2350 شخص في الولايات المتحدة بسبب الفيروس، فيما أصيب أكثر من 132 ألف شخص حتى مساء اليوم الأحد.

ويتماشى النمو الهائل في الإصابات والوفيات بالولايات المتحدة مع بعض النماذج التنبؤية التي تشير إلى أنه في الأسابيع المقبلة ، قد تبدأ الولايات المتحدة في رؤية “قتلى بالآلاف” يوميا.

وقبل أيام أصبحت الولايات المتحدة صاحبت أكبر عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا في العالم، لكن دول أخرى تشهد نموًا سريعًا أيضًا.

وأبلغت اليابان، التي لم تتضرر بشدة حتى الآن مثل البلدان الأخرى عن إصابة 200 إصابة جديدة بين 26 و 27 مارس.

وتشكل إيطاليا وإسبانيا معًا أكثر من نصف عدد الوفيات التي تجاوزت 30 ألفًا في جميع أنحاء العالم.

ولا يزال كلاهما يشهدان نموًا سريعًا في الحالات الجديدة على الرغم من أن الحالات في إيطاليا تبدو وقد تباطأت.