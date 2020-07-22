كورونا تكبد «ميونخ ري لإعادة التأمين» 1.5 مليار يورو خسائر بالنصف الأول من العام

أحداث كورونا لن تهدأ قبل اوائل العام المقبل

أعلنت شركة ميونخ رى الألمانية لإعادة التأمين اليوم عن بلوغ حجم خسائرها ذات الصلة بفيروس كورونا COVID-19 حوالي 1.5 مليار يورو في النصف الأول من عام 2020.

وأشارت ميونخ رى لإعادة التأمين فى تقرير مالى صادر عنها اليوم بأن خسائر الربع الثانى 2020 فقط 700 مليون يورور من إجمالى المعلن عنه بالنصف الأول.

700 مليون يورو خسائر الربع الثانى

ولفتت ميونخ رى لاعادة التأمين العالمية بأنه بالرغم من حجم الخسائر المعلن عنها إلا أن الظروف الحالية مواتية حقا لتنمية أعمال إعادة التأمين.

وأوضحت ميونخ رى فى تقريرها المالى إلى أن تأثير الخسائر كان قليلا فى فروع تأمين الحياة والطبى، بالإضافة إلى بعض فروع الممتلكات إلا أن الغالبية العظمى من خسائر COVID-19 المسجلة بقيمة 700 مليون يورو تُعزى إلى تغطية الأحداث الكبرى بما في ذلك توقف الأعمال نتيجة الإغلاق الذى حدث فى فبراير ومارس وأبريل واوائل مايو.

800 مليون يورو خسائر الربع الأول

وتابعت أن ميونخ رى قامت بحصر خسائرها المتعلقة بفيروس كورونا فى الربع الأول من عام 2020 عبر عملياتها بقيمة 800 مليون يورو، مما أدى إلى انخفاض صافي أرباح الشركة سنويًا بنسبة 65٪ إلى 221 مليون يورو.

وأشادت اليوم بأنها على الرغم من ارتفاع خسائر إصابات COVID-19 في أعمال إعادة التأمين ، فقد سجلت ميونخ رى نتائج صافية وصفتها بالـ “مرضية” تبلغ حوالي 600 مليون يورو في الربع الثاني من عام 2020 رغم أنها أقل عن نظيره فى عام 2019 والذى سجل أقساط بقيمة 933 مليون يورو.

وباستثناء COVID-19، سجلت ميونيخ ري في الواقع خسائر كبيرة أقل من المتوسط ​​في الربع الثاني من العام ، وكذلك أداء جيد في ERGO، وكلاهما ساعد في تعزيز نتائجه الصافية لهذه الفترة.

ميون رى تتوقف عن تنفيذ شراء الأسهم العام الحالى

واستشرافا للمستقبل ، وتلاحظ الشركة وجود قدر كبير من الشك المستمر فيما يتعلق بكل من التنمية الاقتصادية الكلية والتأثير المالي للوباء ، مضيفة أنها لا تتوقع أن يهدأ هذا الوضع من الآن وحتى أوائل العام المقبل.

وأوضحت ميونخ رى لإعادة التأمين أن الظروف التى حدثت مؤخرًا مواتية حقًا لتنمية أعمالها في إعادة التأمين ، وبالتالي الاستخدام النشط لرأس مالها”ونتيجة لذلك ، كشفت أنها بالتأكيد لن تنفذ برنامج إعادة شراء الأسهم المتوقف 2020/2021.