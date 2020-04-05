استثمار

كورونا تكبد العالم 480 مليار دولار خسائر مباشرة و8.2 تريلون غير مباشرة

تأثير الجائحة سيستمر من 3 إلي 5 سنوات
ماهر أبو الفضل 2:01 م, الأحد, 5 أبريل 20 2:01 م, الأحد, 5 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ومستشار الاستثمار الدولي، أن الخسائر العالمية الاقتصادية المباشرة ، بسبب جائحة كورونا ، بلغت 480 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر غير المباشرة إلي 2. 8 ترليون دولار .

وأشار في بيان- تلقت المال نسخة منه- إلي أن تأثير جائحة كورونا سيستمر لفترة تتراوح ما بين 3 إلي 5 سنوات، مؤكدًا أن تعافي الٌإقتصاد العالمي وقدرته علي المقاومة مرتبطة بمدة استمرار كورونا.

الشرقاوي: تغير الخريطة الإقتصادية الرأسمالية بسبب كورونا

وتوقع الشرقاوي، تغير الخريطة الإقتصادية الرأسمالية إلى أنماط جديدة، مشيرًا إلي أن العالم إستفاد من كورونا عبر الإكتفاء الذاتي، مؤكدًا أن مصر، اصدرت قرارات عديدة الفترة الماضية، في خطوة تستهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وعبور الأزمة.

فرص للإستفادة من الخبرة المصرية

وأشارإلى أن الكتلة العربية الاستثمارية ، لديها فرصة للإستفادة من الخبرة المصرية ، خاصة في أسلوب الزراعة الحديثة لتوفير الاحتياجات الأساسية ، مؤكدًا أن مصر إنتهت من إصلاح الهيكل الإداري ، والبنية التحتية، التي بدأتها منذ 4 سنوات ، قبل ظهور الفيروس المستجد “كوفيد 19“.

وألمح إلي أن مصر، باتت جاهزة لأربعة محاور، أولها الزراعة والإكتفاء الذاتي والتي ستتعاون فيه مع إفريقيا ، والثاني له علاقة بالتوسع في مشروعات الصحة ، والمحور الثالث مرتبطة بالتعليم، وأخيرًا التحول الرقمي .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - دراسات عليا في الفلسفة

ملف الكاتب ماهر أبو الفضل

اقرأ أيضاً