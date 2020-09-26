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«كورونا» تصيب 850 في الأردن بحصيلة يومية «غير مسبوقة».. و4 تدابير للمواجهة

التدابير منها ارتداء الكمّامات وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً
المال - خاص 1:24 ص, الأحد, 27 سبتمبر 20 1:24 ص, الأحد, 27 سبتمبر 20

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية السبت عن تسجيل حصيلة غير مسبوقة من إصابات فيروس كورونا ، بحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية، مسجلة 850 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

ودعت الوزارة في ظلّ تزايد أعداد الإصابات إلى مستويات غير مسبوقة، الجميع للالتزام بتعليمات السلامة العامة وارتداء الكمّامات وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيق الهاتف لرصد الإصابات بالفيروس.

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وقالت إنها سجلت 4 وفيات و850 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، منها 830 محلية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8061 إصابة.

وتوزعت الحالات الجديدة، وفق سكاي نيوز عربية على 830 حالة محليّة، منها 435 في العاصمة عمّان و20 حالة خارجيّة بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

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وأشارت وزارة الصحة الأردنية إلى شفاء 96 حالة لافتا إلى إجراء 13488 فحصاً مخبريّاً، ليصبح العدد الإجمالي إلى 1155513 فحصاً.

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بقلم المال - خاص

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