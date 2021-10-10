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«كورونا» تشعل أسعار التأمين الطبى

بسبب زيادة معدل الفحوصات وضخامة فاتورة التعويضات خلال عام نصف
مروة عبد النبي 7:05 ص, الأحد, 10 أكتوبر 21 7:05 ص, الأحد, 10 أكتوبر 21

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كشف هيثم طاهر، العضو المنتدب لشركة متلايف «MetLife» لتأمينات الحياة ارتفاع أسعار التأمين الطبى بالعقود الجديدة، بعد أن قدمت شركته خدماتها بالعقود التى أبرمتها سابقا منذ بدء الجائحة وحتى انتهاء سريانها.

وقال طاهر إن شركته أعلنت لعملائها فعليا ارتفاع أسعار التأمين الطبى كل حسب تعاقده، لافتا إلى أن الزيادة جاءت بعد إعادة النظر فى العقود الجديدة ومتطلباتها والزيادات التى فرضها بعض مقدمى الخدمة الطبية على جميع شركات التأمين.

وأكد طاهر أن عملاء «متلايف» لم يبدوا أى اعتراض، خاصة أن الشركة سددت أكثر من 180 مليون جنيه تعويضات تخص إصابات ووفيات كورونا حتى الآن.

وقال الدكتور شريف فتحى يوسف، العضو المنتدب لشركة عناية للرعاية الطبية، إن شركات التأمين والرعاية الطبية جميعها رفعت أسعار التأمين الطبى ولكن بنسب، وذلك حسب دراستها لكل تعاقد على حدة ومعدل خسائره السابقة.

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وأضاف أن هناك عقودا لم تشهد زيادة، خاصة التى تمتعت باعتدال فى نسب استهلاكها للخدمة الطبية ومعدل خسائرها جيد وزادت أسعارها مواكبة للتضخم – سعر الصرف- فقط.

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شريف فتحى يوسف، العضو المنتدب لشركة عناية للرعاية الطبية

وأشار فتحى إلى أن هناك شركات تأمين على الحياة تكبدت تعويضات ضخمة بسبب كورونا، ولكنها استوعبتها بصورة جيدة ونجحت فى الاختبار بامتياز، أما شركات الممتلكات فكانت لا تغطى علاج كورونا بعقود الطبى، لأنها مستثناة حتى جاء قرار الرقابة المالية وألزمها بتغطية الفحوصات ونفذت القرار.

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وأوضح أن شركات التأمين واجهت فاتورة تعويضات كبيرة بالطبى على خلفية تغطية فحوصات الوباء مما تسبب فى وجود خسائر غير مباشرة لها جراء رفع مقدمى الخدمة أسعارهم (المستشفيات ومعامل الأشعة والتحاليل) بنسب تجاوزت %10 فى البداية لعدم وجود تشغيل وقت الإغلاق، وتضاؤل ارتياد المرضى لها كالمعتاد فقررت تعويض ذلك بعمل تحاليل روتينية ثم تمت الزيادة مرة أخرى نتيجة تفاقم الوضع.

ومن ناحيته، قال الدكتور جلال رشوان، العضو المنتدب لشركة «هيلث آند ويلث» للرعاية الطبية، إن أسعار التأمين الطبى شهدت زيادات كبيرة فى الآونة الأخيرة نتيجة ضخامة فاتورة التعويضات، فقد كان قسط الفرد فى بعض العقود يبلغ 800 جنيه قبل كورونا، وأصبح الآن يتراوح ما بين 2500 – 3000 جنيه ولايغطى التكلفة الفعلية.

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وأضاف أن ارتفاع تكاليف فحوصات كورونا، إضافة إلى نظام الروتين الخاص بإجرائها، لدى كل مقدمى الخدمة الطبية، قد ضاعفا قيمة الخدمة الطبية، وبالتالى إذا لم يتم رفع السعر ستكون هناك خسائر فادحة بذلك الفرع بشركات التأمين والرعاية الطبية.

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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