أفادت العال أن حوالي 60 من الطيارين و 100 من المضيفات سيتم الإستغناء عنهم في الشركة للتقليل من انتشار فيروس كورونا.

أعلنت شركة “العال” الإسرائيلية أنها تتوقع انخفاض إيراداتها في الآونة الأخيرة بسبب تأثير فيروس كورونا على أن تنخفض الإيرادات إلى 70 مليون دولار ، في الفترة من يناير إلى أبريل 2020.

وقبل بضعة أيام ، أعلنت شركة العال أنها لا تفرض رسوم إلغاء على تذاكر الطيران ، الأمر الذي سهّل على الكثير من المسافرين إلغاء رحلاتهم.

بالإضافة إلى ذلك ، ألغت شركة El Al الثلاثاء رحلتين إلى قبرص ومن المتوقع إلغاء رحلات أكثر غدًا.

ارتفاع عدد مصابي كورونا في إسرائيل إلي 15 حالة

وارتفع عدد المصابين في اسرائيل بفيروس كورونا إلى 15 حالة، بعدما أعلنت وزارة صحة الاحتلال عن اكتشاف ثلاثة مرضى آخرين من الفيروس بينهم إسرائيلي عاد من إيطاليا الأسبوع الماضي.

ومنع جيش الإحتلال الإسرائيلي جنوده من الذهاب إلي إجازات أو السفر إلى بلدان أخري.

وأفادت الشركة أن حوالي 60 من الطيارين و 100 من المضيفات سيتم الإستغناء عنهم في الشركة للتقليل من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة يوم الخميس الماضي أن الشركة ستضطر إلى طرد 1000 من موظفيها في ضوء أزمة كورونا.



وأضاف موقع “جلوبس” أنه تم توجيه رسالة إلى متدربي طيران العال والطيارين والأفراد الذين لم يتم اعتمادهم حتى الآن بالتوقف عن التدريب ، ولن يتم تعيينهم كموظفين