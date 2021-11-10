«كورونا» تدفع شركات «التعهيد» لمزيد من التوسعات خلال 2022

توقع عدد من رؤساء شركات قطاع خدمات التعيهد فى مصر أن يشهد العام المقبل معدلات نموا قويا فى حجم أعمال النشاط، مع اتجاه الشركات نحو تنفيذ خطط توسعية واعدة بدعم من المقومات الجغرافية والبشرية التى تمتلكها السوق المصرية نت خلال تقديم الخدمة لمجتمع الأعمال فى مختلف القطاعات الاقتصادية بأسعار تنافسية .

وقالوا إن جائحة كورونا ساهمت فى إعادة ترتيب جدول الأولويات الداخلية لدى مقدمى خدمات التعهيد، الذين اتجهوا نحو ضخ المزيد من الاستثمارات فى تطوير شبكة البنية التحتية وتوفير كافة الاحتياجات للموظفين لاستكمال عملهم من المنزل.

عيسى: «التدريب» واستخدام «البرمجيات الحديثة» مقومات النجاح

وقال الدكتور محمد عيسى رئيس شركة اتصال الدولية، أنه توجد فرصا واعدة لشركات خدمات التعهيد التى تتبنى استراتيجية حقيقية للتطوير والتدريب واستخدام البرمجيات الحديثة، وأكد أن التجربة التى مر بها العالم خلال الجائحة أثبت أهمية الدور الذى تلعبه الخدمات عن بعد فى تيسير الاحتياجات والأعمال

وشدد عيسى على ضرورة تنفيذ ارشادات الوقاية الصادرة عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية،خاصة فى تطعيم الموظفين ضد فيروس كورونا بالمناطق الصناعية التى تتميز بوجود عمالة كثيفة مثل صناعة التعهيد، وهذا ما تقوم به اتصال بالفعل فى تلقيح منسوبيها بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأكد أن الشركات المصرية مازالت تستهدف التركيز على دول الخليج كأسواق خصبة لخدمات التعهيد والخدمات عن بعد، لما تتميز به مصر من تنوع فى الكوادر البشرية من حيث المهارات التى تحتاجها هذه الاسواق، بالإضافة الى السوق الصينية الواعدة التى تفضل خدمة عملائها بلغات مختلفة، إضافة للسوقين الأوربى والامريكى كونهما الاكثر جاذبية للشركات.

ورأى سعيد رياض نائب رئيس شعبة خدمات التعهيد فى جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات، ان جائحة كورونا اثرت بشكل ملحوظ على خدمات التعهيد «الكول سنتر» فى مصر خاصة مع ظهور الموجة الأولى الوباء ، إذ شهدت الموجة الأولى زيادة كبيرة فى خدمات الكول سنتر الموجهة لقطاع المطاعم، و خدمات التمريض والمعامل الطبية والمستشفيات.

واشار الى ان مصر تعتبر سوقا خصبا لتقديم خدمات التعهيد لامتلاكها كوادر مؤهلة بشكل كبير للعمل فى هذا القطاع، فضلا عن توافر كوادر تتقن اللغات الاجنبية بشكل كبير.

ولفت رياض الى ان جائحة كورونا فرضت توفير خطط بديلة للعمل من المنزل، وهو ما استطاعت شركات التعهيد تنفيذه بنجاح عن طريق توفير اجهزة حديثة للموظفين لتسهيل تقديم الخدمات للجمهور، الأمر الذى انعكس بالإيجاب على جودة الخدمة المقدمة العميل.

وأشار إلى وجود توجه كبير من العملاء نحو خدمات التسوق الرقمى، وهو ما انعكس بشكل كبير على فرص نمو خدمات التعهيد فى مصر، معتبرا ان طبيعة الاستقرار الذى تشهده الدولة حاليا يساهم بشكل كبير فى توفير بيئة خصبة لخدمات التعهيد على المدى القريب، ويساهم فى استعادة دور مصر الحيوى على الخريطة العالمية فى هذا النشاط.

عبد العزيز: فتح أوروبا مجددا يعزز فرص رواج النشاط

وأشارت شيماء عبد العزيز، الرئيس التنفيذى لشركة جو تشات، إلى أن عودة الأسواق الأوروبية للعمل وتقليل مستوى الاجراءات الاحترازية ساهم فى انتعاش معدلات نمو سوق خدمات التعهيد مجددا، معتبرة أن امتلاكها مقومات قوية يجعلها مركزا قويا فى خريطة خدمات التعهيد كتوافر العناصر الشابة التى تمتلك مهارات منها إتقان اللغات.

وتوقعت ان يشهد سوق خدمات التعهيد فى مصر نموا ملحوظا فى عام 2022 نظرا لوجود اسعار تنافسية يقدمها السوق المصرية فى هذا المجال، وهو ما يعتبر عامل جذب لكافة القطاعات، منوهة عن سعى الشركة الدائم لتوفير بيئة جيدة للموظفين عن طريق تحسين خدمات البنية التحتية للنهوض بالخدمة المقدمة للعملاء، ومشيرة بأن الشركة وضعت خططا توسعية لدخول اسواق اوروبا، ولكنها مازالت تحت الدراسة.

يشار إلى أن مصر تحتل المركز الأول إقليميا وقاريا والـ 15 عالميا على مؤشر كيرنى لـ«مواقع الخدمات العالمية» والذى يضم 60 دولة تم اختيارها على مستوى العالم، على أساس حجم المدخلات وأنشطة الخدمات عن بُعد، والمبادرات الحكومية لتنمية قطاع الاتصالات والمعلومات، ويتناول المؤشر 4 محاور رئيسية هى (الجاذبية المالية، وتوافر العمالة الماهرة، وبيئة الأعمال، وقابلية الدولة للتحول الرقمى.

وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» قد وقعت منذ أيام اتفاقية تعاون مع شركة «بيبسيكو مصر» بهدف التوسع فى عمليات تصدير خدمات التعهيد انطلاقا من مركز خدمات الشركة الإقليمى فى مصرPepsiCo Cairo Business Services Center (CBS). وخلق ما لايقل عن 200 فرصة عمل جديدة للشباب المصرى بما يساهم فى تعزيز مكانة مصر الدولية فى هذه الصناعة.