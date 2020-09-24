كورولا وصنى وقشقاى ثلاثى صدارة العلامات اليابانية فى مصر

تصدرت تويوتا كورولا قائمة أكثر الطرازات اليابانية مبيعًا فى مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بمبيعات بلغت 7451 وحدة مقابل 6301 وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق. ويأتى هذا الارتفاع رغم التداعيات السلبية التى أصابت مبيعات السيارة اليابانية جراء أزمة وباء كورونا وما صاحبها من اجراءات إغلاق محليًا وعالميًا.

وفى المرتبة الثانية، حلت نيسان صنى التى باعت 5659 وحدة خلال أول 7 أشهر من العام الجارى مقابل 6849 وحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وتبعتها نيسان قشقاى التى بلغت مبيعاتها 1004 وحدات مقابل 1395 وحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن تويوتا كورولا استفادت فى تحقيق الصدارة من الاعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات تركية المنشأ، فيما استفادت نيسان صنى بمزايا التجميع المحلي، كما استفادت نيسان قشقاى من الاعفاءات الكاملة على المنتجات أوروبية المنشأ.

أما نيسان سنترا فقد جاءت فى المركز الرابع بقائمة أكثر السيارات اليابانية مبيعًا فى مصر، وذلك بعد بيعها 953 وحدة خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية يوليو الماضي، مقابل 1477 وحدة فى الفترة المناظرة من 2019.

وجاءت تويوتا راش فى المركز الخامس بمبيعات 581 وحدة مقابل 311 وحدة، وتبعتها ميتسوبيشى اكليبس كروس بواقع 526 وحدة مقابل 1123 وحدة، ثم سوزوكى ألتو بواقع 501 سيارة مقابل 311.

وفى المركز الثامن حلت تويوتا فورتشنر (4 آلاف سى سي) بعد بيعها 379 وحدة مقابل 409 وحدات خلال أول 7 أشهر من 2019، وتبعتها فى المرتبة التاسعة سوبارو XV ببيعها 293 وحدة مقابل 689 وحدة ثم نيسان باترول بواقع 219 وحدة مقارنة بـ 119 وحدة.

أما تويوتا لاند كروزر فبلغت مبيعاتها 173 وحدة مقابل 131 وحدة محتلة المركز الحادى عشر، وتلتها ميتسوبيشى اكسباندر بمبيعات بلغت 152 وحدة خلال أول 7 أشهر من 2020 مقابل 256 وحدة فى نفس الفترة من 2019.

وجاءت هوندا سيفيك فى المركز الثالث عشر بتسجيلها مبيعات بواقع 106 وحدات فى أول 7 أشهر من العام الحالى مقابل 87 وحدة فى نفس الفترة من العام السابق، وتبعتها سوزوكى إس بريسو بمبيعات 86 وحدة، مع العلم أنها طُرحت لأول مرة فى السوق المحلية خلال يونيو الماضى.

وبلغت مبيعات تويوتا (2700 سى سي) 84 سيارة حتى نهاية يوليو السابق محتلة المركز الخامس عشر بقائمة اكثر الطرازات اليابانية مبيعًا فى مصر خلال 7 أشهر مقابل 51 وحدة فى الفترة المناظرة من 2019، وتبعتها هوندا CH-R التى باعت 75 سيارة مقابل 80، ثم سوزوكى سويفت دزاير بواقع 49 سيارة مقابل 25، وتويوتا برادو بواقع 40 وحدة بدلًا من 53.

وكان المركز التاسع عشر من نصيب تويوتا ياريس الهاتشباك التى باعت 21 سيارة فى الشهور السبعة الأولى من 2020 مقابل 30 وحدة فى نفس الفترة من العام السابق، وتبعتها لكزس LX570 ببيعها 20 وحدة مقابل 10، ثم هوندا HR-V بمبيعات بلغت 17 وحدة مقابل سيارتين، وسوزوكى ارتيجا بواقع 13 وحدة بدلًا من 127 وحدة.

أما هوندا أكورد فباعت 12 سيارة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى محتلة المركز الثالث والعشرين مع العلم أنها بدأت فى التواجد بالسوق المحلية خلال أبريل الماضي، وتبعتها مازد إم 3 ببيعها 11 سيارة مقابل 389، ثم تويوتا كورولا HV ببيعها 10 وحدات، وميتسوبيشى باجيرو التى باعت 9 وحدات، وتويوتا كامرى ببيعها 6 سيارات، وتويوتا RAV 4 التى باعت 3 وحدات، وتويوتا أوريس ببيعها وحدتين، ولكزس ES350 التى سجلت سيارة واحدة فقط.