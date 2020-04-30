«كورولا» و«تيبو» و«لوجان» ثلاثى صدارة «الملاكى» المستوردة

تصدرت «تويوتا كورولا» قائمة سيارات الركوب المستوردة الأكثر مبيعًا خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، بمبيعات بلغت 2414 وحدة مقابل 1131 خلال نفس الفترة من العام السابق؛ بزيادة 1283 سيارة، وبنسبة نمو %113 مع العلم أن النسخة المتداولة من كورولا فى السوق المحلية حاليا هى الجيل الجديد الذى طرح فى مصر اعتبارًا من مايو 2019.

وفى المرتبة الثانية حلت فيات تيبو التى باعت 2280 سيارة مقارنة بنحو 353 سيارة، بزيادة 1927 وحدة وبنسبة نمو وصلت إلى %546.

وكان المركز الثالث من نصيب رينو لوجان التى باعت 1555 سيارة مقابل 509 سيارات خلال أول شهرين من العام الماضى، بزيادة 1046 وحدة وبنسبة ارتفاع %205، فيما حلت كيا سبورتاج فى المركز الرابع بمبيعات وصلت إلى 1131 وحدة مقابل 736 وحدة بنفس الفترة من العام الماضى بزيادة وصلت إلى 395 سيارة وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو %54.

وباعت أوبل أسترا 1016 سيارة حتى نهاية فبراير 2020 مقابل 522 وحدة بارتفاع قدره 494 سيارة وبنسبة نمو بلغت %95 محتلة بذلك المرتبة الخامسة بقائمة أكثر الطرازات المستوردة مبيعا فى سوق سيارات الركوب بمصر.

وجاءت هيونداى توسان فى المركز السادس بمبيعات بلغت 973 وحدة خلال يناير وفبراير الماضيين مقابل 1250 وحدة بنفس الفترة من العام السابق بتراجع قدره 277 وحدة وبنسبة انخفاض بلغت %22.

وجاءت السيارة إم جى ZS فى المركز السابع بمبيعات بلغت 941 وحدة؛ مع العلم أن وكيل إم جى شركة المنصور للسيارات بدأت الإفصاح عن مبيعاتها لمجلس معلومات سوق السيارات أميك لأول مرة اعتبارًا من فبراير 2020 ومن ثم لا تتوافر بيانات عن مبيعات السيارة فى تقرير المجلس عن أداء السوق خلال 2019.

وفى المرتبة الثامنة حلت بيجو 3008 التى باعت 547 وحدة فى أول شهرين من العام الحالى مقابل 286 وحدة بنفس الفترة من العام الماضى، بزيادة 261 وحدة وبنسبة نمو %91 وتبعتها إم جى 5 التى باعت 533 وحدة فى المرتبة التاسعة.

وجاء المركز العاشر من نصيب هيونداى إلنترا AD التى بلغت مبيعاتها خلال أول شهرين من العام الحالى 505 وحدات مقابل 437 وحدة بزيادة 68 وحدة وبنسبة نمو %15.

ويلاحظ من ترتيب أكثر 10 سيارات ملاكى مبيعا فى مصر خلال يناير وفبراير الماضيين أن الطرازات التى تتمتع بالاعفاءات الجمركية الكاملة هى التى جاءت فى الصدارة سواء عبر اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا أو الشراكة المصرية الأوروبية أو أغادير التى تستفيد منها السيارات القادمة من السوق المغربية.

وتستفيد كل من تويوتا كورولا وفيات تيبو اللتين تصدرتا ترتيب الطرازات الملاكى المستوردة الأكثر مبيعا من الاعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات تركية المنشأ والتى بدأت تطبيقها مطلع العام الحالى بالغاء الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية ما ترتب عليه إقدام وكيلى فيات وتويوتا على الإعلان عن خصومات كبيرة على كل من تيبو وكورولا.

فى حين تستفيد رينو لوجان من اتفاقية أغادير التى تم بموجبها الغاء الرسوم الجمركية على السيارات القادمة من المغرب؛ وقد احتلت لوجان المركز الثالث بقائمة أكثر سيارات الركوب الخاصة مبيعا فى مصر.

ومن خلال اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية تستفيد سيارات مصنعة فى أوروبا مثل كيا سبورتاج وأوبل أسترا وهيونداى توسان وبيجو 3008 ومن لااعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات أوروبية المنشا والتى بدأ تطبيقها فى مصر بداية يناير 2019 ما ساعد الوكلاء على اطلاق خصومات سعرية كبيرة مستفيدين بالغاء الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية التى بلغت نسبتها %30 بما يعادل %12 من قيمة السيارات بين 1300 و1600 سى سى و%30 من قيمة السيارات بين 1600 و2000 سى سى و%40.5 للسيارات أعلى من 2000 سى سى.

ولم تتضمن قائمة أكثر 10 سيارات مستوردة مبيعا بقطاع الملاكى خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين سوى سيارتين للعلامة الصينية إم جى وسيارة للعملاق الكورى هيونداى والتى جاءت بالمركز العاشر.

ويتوقع أن يتأثر الترتيب خلال الفترة المتبقية من العام الحالى نتيجة تداعيات وباء كورونا سواء فى الأسواق العالمية أو فى مصرن خاصة أن بعض الوكلاء والموزعين والتجار أعلنوا عن اغلاق معارضهم فى ضوء اجراءات مكافحة انتشار الفيروس فى مصر كما أعلنت العديد من الشركات العالمية عن اغلاق مصانعها.