كورنيش مرسى مطروح يستعد لموسم الصيف

تشهد بعض الشواطئ بمدينة مرسى مطروح أعمال تطوير أبرزها شاطئ العوام والنورس، وسط سعي لسرعة تنفيذ الاعمال فى التوقيتات المحددة استعدادا لموسم الصيف المقبل.

إنشاء الألسنة بعدد من الشواطئ

وكلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح بمتابعة تنفيذ اعمال تطوير كورنيش مدينة مرسى مطروح وأعمال إنشاء الألسنة بالشواطئ وسرعة تنفيذ الأعمال مع تذليل كافة العقبات قبل بدء موسم الصيف السياحى.

وقام سكرتير عام المحافظة صباح الثلاثاء بتفقد أعمال إنشاء السنة حماية الشواطئ بشاطئ العوام والنورس ، مع مقترح إنشاء ممشى يربط الألسنة بعضها ببعض فى مرسى مطروح .

وقام المهندس محمد الباهي وكيل وزارة الاسكان بشرح أعمال التطوير بشاطئ العوام والنورس ومراحل التنفيذ.

وشدد السكرتير العام على سرعة تنفيذ الاعمال فى التوقيتات المحددة ، مع مقترح إنشاء سلالم جديدة ، وتطوير ورفع كفاءة السلالم القديمة الموجودة، وذلك لتيسير وصول المواطنين إلى الألسنة الجديدة خلال موسم الصيف المقبل.

في سياق آخر، شنت بعض أجهزة مجلس مدينة مرسى مطروح حملات علي بعض الشوارع والمناطق شملت محلات الموبيليا والمقاهي بمناطق زاهر جلال وعلم الروم والثانوية وكذلك إزالة إشغالات الطريق المخالفة بشارعي السوق القديم والإسكندرية، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بازالة الاشغالات الطريق المخالفة للقانون بالشوارع والميادين من خلال الحملات المكبرة .

وأكد اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح أن الحملات المكبرة تضمن أيضا ضبط الأعمال للمباني المخالفة في المهد وفرض الانضباط والقانون بالشارع حفاظا علي الشكل الحضاري للمدينة.

وناشد رئيس المدينة أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الأرصفة وحرم الشارع للحفاظ على المظهر السياحي للمدينة تفاديا للمساءلة القانونية .

كما تم الدفع بحملة لازالة إشغالات الطريق والشوارع والميادين الرئيسية أسفرت عن إزالة إشغالات الطريق بوسط المدينة بشارع السوق القديم وشارع الإسكندرية من خلال الحملة المكبرة تحت إشراف محمد مصطفي نائب رئيس المدينة وإبراهيم دياب مدير إدارة تحسين البيئة بمشاركة شرطة المرافق والادارات المعنية بمجلس المدينة .

وتم خلال الحملة التحفظ اشغالات الطريق للباعة الجائلين والمحال التجارية المخالفة بشارع الإسكندرية من خلال الحملات المكثفة المكبرة بنطاق المدينة ، وذلك مع التأكيد على الاستمرار في تنفيذ تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بالحملات المكبرة لضمان تحقيق الالتزام وفرض الانضباط بالشارع للحفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة.