«كوربوريت ستاك» تعيّن أحمد الحداد مديرا عاما للشركة بمصر

أعلنت شركة كوربوريت ستاك CorporateStack، العاملة في تقديم حلول البرمجيات المتخصصة بمجال التحول الرقمي، عن تعيين أحمد الحداد مديرا عاما لمقرها بمصر، بدءا من يوليو 2021، ليقود عمليات الشركة خلال الفترة المقبلة لتحقيق خطة التوسعات التي تستهدفها الشركة داخل مصر.



وأصبح «الحداد» مسؤولا عن عمليات كوربوريت ستاك داخل مصر بشكل كامل، بما يتضمنه ذلك من تطوير التوجه الرئيسي للشركة وإدارة فريق العمل وتطوير أدائهم والبحث عن فرص للتوسع والنمو من خلال تطوير علاقات تجارية جديدة، وكذلك جذب كفاءات بشرية جديدة للعمل بالشركة بجانب تأهيل وتدريب كوادر شابة، ووضع ميزانية الشركة وضمان تسليم المشروعات خلال مدة التنفيذ المتفق عليها مع الحفاظ على الجودة والكفاءة في العمل، لضمان وضع كوربوريت ستاك في مصاف الشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي داخل مصر.



وترتكز الاستراتيجية العامة لشركة كوربوريت ستاك على تطوير حافظة المنتجات والخدمات التي تقدمها: (البرامج على السحابة الإلكترونية، تخزين البيانات وتأمينها وعرضها على السوق الرقمي “Market Place” الخاص والعام، حلول تطوير التجارة الإلكترونية)، بالإضافة إلى بناء الشراكات المتنوعة بهدف مواصلة التوسع داخل السوق المصري، وتقديم الدعم اللازم لمختلف القطاعات بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق التحول الرقمي، اعتمادا على كفاءات وخبرات مصرية شابة لديها معرفة حقيقية بطبيعة احتياجات السوق المصري.



وأعرب أحمد الحداد مدير عام كوربوريت ستاك مصر، عن سعادته بتولي هذا المنصب، مؤكدًا حماسه الشديد في خوض تجربة جديدة بالتعاون مع فريق عمل الشركة لتحقيق إضافة قوية للمؤسسات بمختلف أحجامها داخل السوق المصري من خلال الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركة في مجال التحول الرقمي، وبما يساهم في تنفيذ خطة التوسعات التي وضعتها إدارة الشركة خلال الفترة المقبلة.



وأضاف “نسعى لتقديم حلول غير تقليدية بتكنولوجيا مصرية مبتكرة 100% لدعم خطط التحول الرقمي داخل الشركات والمؤسسات، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية، ولعل الوتيرة السريعة لمشروعات التحول الرقمي التي نشهدها داخل مصر تكون دافعا قويا لنا ولشركائنا داخل السوق”.



ويمتلك «الحداد» خبرات كبيرة اكتسبها من العمل داخل شركة IBM العالمية على مدار السنوات التسعة الماضية، حيث بدأ مشواره داخل IBM كمحلل حسابات، وهي من الوظائف الهامة التي يتم اللجوء إليها لمراجعة العمليات المحاسبية الضخمة وتحليلها وتدقيقها، ثم تم ترقيته ليتولى منصب المراقب المالي، ليصبح مسؤولا عن تقديم النتائج المالية للشركة في الوقت المناسب مصحوبة بتقييم دقيق يوضح حجم الإنجازات والإخفاقات المالية للشركة على مدار العام، بعد ذلك أصبح «الحداد» مديرا لإدارة دعم عمليات المبيعات، ليقود فريق مكون من 15 موظف، مسؤوليتهم الرئيسية هي إدارة عمليات البيع من البداية للنهاية، وبعد النجاحات الكبيرة التي حققها أحمد الحداد تم ترقيته لتولي منصب المراقب المالي لمركز تميُّز IBM بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وخلال الفترة من 2019 وحتى 2021، تقلّد «الحداد» منصب مدير إدارة العمليات بشركة IBM مصر، ليصبح مسؤولا بشكل كامل عن عمليات الشركة.



وتقدم «كوربوريت ستاك» لعملائها الخدمات والحلول اللازمة للاتصال والعمل بكفاءة وأمان عبر الخدمات السحابية “Cloud services” من خلال مجموعة من الحلول الرقمية مع توفير تطبيقات أعمال عالية الجودة لتحقيق أهداف الأعمال، وتمنح للمؤسسات حرية الاختيار من بين أفضل المنتجات والخدمات السحابية التي تلبي احتياجات أعمالهم مع ضمان تحسين التكلفة، وتوفير خيارات مرنة لتخزين البيانات، ومساعدة المؤسسات في تطوير المهارات والخبرة الإدارية عن طريق التدريب والتوعية.



