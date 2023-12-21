«كوربليس» تعتزم إطلاق سندات توريق بقيمة 3.172 مليار قبل نهاية 2023

تعتزم شركة كوربليس للتأجير التمويلى إطلاق سندات توريق بقيمة 3.172 مليار جنيه قبل نهاية العام الحالي، وذلك ضمن إصدارها الثانى عشر، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«المال».

وأضافت المصادر أن الإصدار يأتى على 4 شرائح مختلفة، ويتولى البنك التجارى الدولى و«الأهلى فاروس» و«سى آى كابيتال» ادوار المستشار المالى ومدير ومرتب الإصدار، ومكتب دكتور زكى هاشم وشركاه، محام المستشار القانونى.

والتأجير التمويلى هو عقد بين المؤجر والمستأجر، يمنح الأخير بموجبه الحق فى استخدام أصل معين مملوك للمؤجر خلال فترة محددة، وفى المقابل يوافق «المستأجر» على دفع إيجارات دورية لمالك الأصل، ويحق له فى نهاية مدة العقد امتلاك الأصل بقيمة متبقية.

وتعد صيغة التأجير التمويلي، حسب هيئة الرقابة المالية، من أهم الأدوات المالية التى يمكنها دعم الاقتصاد القومي، خاصة فى ظل اهتمام عام باستخدامها فى توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة فى الموازنة للدولة.

وضخت شركات التأجير التمويلي، بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية، نحو 23.45 مليار جنيه خلال الربع الثانى من 2023، مقابل 19.79 مليار بالفترة نفسها من 2022، بمعدل نمو %18.49.

وتأسست «كوربليس» عام 2004، وتتبع شركة سى آى كابيتال القابضة، وتوفر منتجات وخدمات تأجير تمويلى مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الإنفاق الرأسمالى للشركات ولمجموعة متنوعة من الأصول تشمل العقارات التجارية، وتمويل المعدات، والآلات والماكينات، ومعدات النقل، ونظم تكنولوجيا المعلومات، والمعدات المكتبية وإدارة النقل.