«كوربليس» تتصدر نشاط التأجير التمويلى

أحمد الدسوقى وسيد بدر:



استحوذت 5 شركات تأجير تمويلى هى «كوربليس، بى ام ، جى بى، تكنوليس، انكوليس» على أكثر من %74 من النشاط بعدما ضخت تمويلات بنحو 3.3 مليار جنيه من اجمالى العقود التى ابرمتها الشركات بقيمة 4.4 مليار جنيه خلال شهرى يناير وفبراير 2018 .



وتصدرت شركة كوربليس النشاط خلال اول شهرين من العام الحالى بعدما نجحت فى ابرام عقود بقيمة 1.3 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت %30 ، فيما جاءت شركة بى إم فى المرتبة الثانية بعقود بلغت قيمتها 703 ملايين جنيه بحصة سوقية قدرت قيمتها بنسبة %15.6. واحتلت شركة جى بى المرتبة الثالثة بعقود قدرت بنحو 496 مليون جنيه وبحصة سوقية %11 ، بينما جاءت تكنوليس بالمرتبة الرابعة بعدما ابرمت عقوداً قيمتها 433 مليون جنيه لتستحوذ على 9.6 % ، واحتلت المرتبة الخامسة شركة انكوليس بعقود قدرت بحوالى 337 مليون جنية وبحصة بلغت %7.5.



وتصدر قطاع العقارات والاراضى النشاط بعدما استحوذ على 3.3 مليار جنيه من التمويلات بنسبة بلغت %75.5 مقابل %64.4 خلال الفترة ذاتها من العام الماضى ، يليه نشاط الالات والمعدات بقيمة 495 مليون جنيه بنسبة %11.



فيما نال قطاع سيارات ونقل الملاكى المركزين الثالث والرابع مستحوذا على %4.7 و%2 بقيمة عقود بلغت 214.1 و92.01 مليون جنيه على التوالى .

فى سياق متصل، قالت هيئة الرقابة المالية ، ان اجمالى نشاط التخصيم فى مصر ارتفع الى 5 مليارات جنيه بنهاية فبراير 2018 ، مقارنة بـ 3.8 بنهاية فبراير 2017 ، بمعدل زيادة بلغ 31.5 %.



واشارت الى ان التخصيم المحلى استحوذ على %76.2 ، وتخصيم التصدير على نحو %22 ، فيما استحوذ تخصيم الاستيراد على %1.8، لافتة الى ان عدد عملاء التخصيم ارتفع الى 268 عميل بنهاية فبراير 2018 ، مقابل 254 عميلاً بنهاية فبراير 2017.



وقالت إنه تم الترخيص لشركة جديدة ليرتفع عدد الشركات المقيدة الى 8 بنهاية فبراير 2018 ، مقابل 7 فى فبراير 2017.



وأضافت الهيئة أن شركة QNB الاهلى للتخصيم، تصدرت النشاط بعدما استحوذت على %44.8 من حجم السوق فى مصر نهاية فبراير 2018 وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.



وجاءت شركة المصرية للتخصيم فى المرتبة الثانية بعدما استخوذت على %33.6 من النشاط فى حين احتلت درايف للتخصيم المرتبة الثالثة بحصة سوقية بلغت %13.2 ، والمصرية لضمان الصادرات المرتبة الرابعة بنسبة %5.2 والقاهرة للتخصيم على %1.