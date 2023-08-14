«كورال روح الشرق» يشارك في حفل الختام لمهرجان المسرح المصري

قررت ادارة مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، مشاركة فريق “كورال روح الشرق” الذي حقق شهرة كبيرة مؤخرا بحفل ختام المهرجان المقام اليوم الإثنين بدار الأوبرا المصرية.

الحفل من إخراج إسلام إمام، ويبدأ الدخول على السجادة الحمراء في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ومحمد رياض رئيس مهرجان المسرح المصرى وياسر صادق مدير المهرجان.

يهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.