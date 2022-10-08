كود خصم مودانيسا 2022 جديد فعال في الاردن و السعودية والمغرب والإمارات بقيمة 30%

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كيف استخدام كوبون مودانيسا 2022 على المشتريات

بعد ان تقوم باختيار المنتجات يمكنك إدخال رمز كوبون خصم مودانيسا في المكان المخصص ثم المتابعة إلى الدفع الآمن واضافة بياناتك لتحصل على الطلب في غضون 48 ساعة .

يمكنك الحصول علي شحن مجاني عند الطلب باكثر من 150 دولار .

يوفر متجر مودانيسا العديد من طرق الدفع مثل الدفع النقدي عند الاستلام او من خلال بطاقة الائتمان عن الشراء باستخدام اكواد الخصم .

لا يمكنك استخدام قسيمة خصم مودانيسا اكثر من مرة في نفس الطلب .