كود المدفوعات يعزز استراتيجية الشمول المالى

❐ اتحاد البنوك: تنسيق بين لجنتى نظم الدفع والتكنولوجيا لتعميمهاالمال ـ خاصيُصدر البنك المركزى الآلية تلو الأخرى لتنشيط عمليات الدفع الإلكترونى وتقليل تعاملات الكاش، فى ظل توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد غير النقدى، ومؤخرًا أصدر البنك المركزى تعليمات جديدة حول تطبيق تقنية الدفع السريع «QR C

❐ اتحاد البنوك: تنسيق بين لجنتى نظم الدفع والتكنولوجيا لتعميمها

المال ـ خاص

يُصدر البنك المركزى الآلية تلو الأخرى لتنشيط عمليات الدفع الإلكترونى وتقليل تعاملات الكاش، فى ظل توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد غير النقدى، ومؤخرًا أصدر البنك المركزى تعليمات جديدة حول تطبيق تقنية الدفع السريع «QR Code»، والتى تعتبر إحدى أسهل الوسائل لقبول المدفوعات الإلكترونية.

وصرحت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، بأن هذه الخطوة تأتى فى إطار استراتيجية البنك المركزى لتنظيم عمليات تحصيل المبالغ المالية إلكترونيًّا دون حمل وتداول أوراق النقد، وذلك ضمن خطة التحول نحو مستقبل يخلو من التعاملات النقدية، فالمعايير المعتمدة تتماشى مع أحدث ما وصل إليه العالم فى ذلك المجال، وتساعد على دعم وتحفيز خدمات الدفع الإلكترونى المقدمة من جميع البنوك الحاصلة على ترخيص من البنك المركزى للقبول الإلكترونى للمدفوعات.

ومن جانبه، أوضح المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن اعتماد المعايير الموحدة لرمز الاستجابة السريعة «QR Code» هو نتاج التعاون المستمر بين البنك المركزى وكل البنوك والشركات العاملة فى السوق المصرية؛ من أجل تطوير تكنولوجيا الدفع الإلكترونى، والاستعانة بتطبيقاتها المتنوعة، لافتًا إلى منح المركزى البنوك التى لديها رخصة لقبول المدفوعات الإلكترونية مهلة 3 أشهر لاعتماد المعايير الجديدة.

وأكد مسئولون بقطاعات التكنولوجيا بالقطاع المصرفى أهمية الأداة الجديدة لتنشيط عمليات الدفع الإلكترونى، وضم فئات جديدة فى المجتمع على مستوى التجار والعملاء لزيادة نسبة الشمول المالى، مشيرين إلى أن الأداة ستسهم من ناحية أخرى فى توفير تكلفة الاستثمار فى نقاط البيع.

وقال مسئول بقطاع تكنولوجيا المعلومات بأحد البنوك العامة، إن تطبيق الـQR Code يتم عبر طريقتين؛ إحداهما Static ويتم فيها طباعة الـCode الخاص بالبنك لدى التاجر، وإظهاره للعملاء، ويقوم العميل بعد الحصول على احتياجاته بعمل مسح للـCode عبر تطبيق المحفظة الذكية للبنك التابع، فتظهر له بيانات التاجر، ثم يقوم بادخار المبلغ المطلوب دفعه، وفى الحال تصل رسالة نصية للتاجر بتحويل المبلغ بنجاح لمحفظته لدى البنك وحسابه.

وأضاف أن الطريقة الأخرى وهى الـDynamic وتستخدم فيها ماكينات نقاط البيع POS التى تصدر للعميل QR Code متضمن بيانات التاجر، وحجم المبالغ المستحقة عليه، وبمجرد مسحه عبر المحفظة الذكية يتم تحويل المبلغ للتاجر، وتتم العملية بنجاح.

وأكد المسئول أن النظام الجديد يقوم بتحويل المبالغ بشكل سريع وفعال، ويختزل كثيرًا من الوقت والجهد، كما أنه سيعمل خلال سنوات على تقليل استخدام الكروت ونقاط البيع، لكنه لن يلغيها إطلاقًا، فكل الأدوات تعمل فى نفس الإطار، وهو تقليل تداول الكاش.

وتابع «الهدف من هذه الأداة وكل الخدمات المصرفية الجديدة التى يتم تطبيقها فى مصر هو تقليل تداول الكاش، ونشر الشمول المالى، وتضمين الفئات الأقل دخلا والمناطق النائية ضمن النظام المصرفى».

ووفقًا للمصدر فإن البنوك التى تمتلك محفظة ذكية فى القطاع المصرفى وتصل إلى نحو 9 بنوك ستكون هى الأسرع فى تطبيق أداة الـQR Code؛ لأن المحفظة الذكية تحتوى تلقائيًا على خاصية مسح الـQR Code، أما البنوك الأخرى فستضطر لتدشين محفظة ذكية أو عمل تعديل فى الموبايل البنكى الخاص بها لإضافة هذه الخاصية.

وأشار محمد الذهبى، نائب رئيس اللجنة التكنولوجية باتحاد البنوك، إلى أن الأداة الجديدة ستعمل بجوار نقاط البيع ولن يتم إلغاؤها، لكنها تتيح للبنوك التوسع فى قطاع أكبر بين التجار والعملاء دون الاحتياج لنقاط البيع مرتفعة التكلفة.

وأوضح أن المدفوعات السريعة تعتبر أداة أساسية للتحول نحو الشمول المالى، والاقتصاد غير النقدى فى المستقبل، لكنها تحتاج لعمل كبير من القطاعات المعنية، لافتًا إلى أنه من الممكن بدء تطبيق الأداة الجديدة فى الجهات الحكومية التى تقدم خدمات مدفوعة للمواطنين، بحيث تنتشر بشكل سريع، وتخدم قطاعًا أكبر من العملاء.

وأشار الذهبى إلى أن اتحاد البنوك عبر اللجنة التكنولوجية ولجنة نظم الدفع، سيعمل على التنسيق مع بنوك القطاع المصرفى لتطبيق الأداة الجديدة.

وأكد محمد جاد، مسئول بقطاع التكنولوجيا ببنك SAIB، أن تطبيق المدفوعات عبر الـQR Code ستساعد بشكل كبير على تحقيق استراتيجية الدولة لنشر الشمول المالى، وتقليل مدفوعات الكاش، وزيادة اعتماد المواطنين والعملاء على الوسائل الإلكترونية للدفع.

وأشار إلى أنه من شأن الأداة الجديدة تضمين صغار التجار ضمن منظومة قبول المدفوعات الإلكترونية بعد معظم المحال ومراكز التسوق الكبيرة، موضحًا أن البنوك ستجد فرصًا أكبر للتوسع بشكل أكبر مع المحال الصغيرة والتجار فى المناطق النائية، فى ظل عدم احتياج النظام الجديد لنظام مكلف أو أدوات سوى الكارت المطبوع عليه الـQR Code ، وكذلك المحفظة الذكية التى تتيح مسح الـQR Code.

وأوضح جاد أن بنك الشركة المصرفية لديه المحفظة الخاصة به، ويقوم حاليًا بالتجهيزات لتطبق الأداة الجديدة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال أسبوعين.