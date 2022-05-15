«كودياك» و«أوكتافيا» تتصدران قوائم تراخيص سيارات «سكودا» بوحدات المرور (جراف)

بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «سكودا» في مصر، نحو 275 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى.

رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة من «سكودا» بوحدات المرور خلال الشهر الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

تصدرت «كودياك» قوائم تراخيص سيارات «سكودا» في مصر بعدما استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالى تراخيص العلامة التشيكية بنسبة بلغت 38.6% بإجمالى نحو 106 مركبات.

وجاءت «أوكتافيا» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 37.1% بإجمالى ترخيص 102 سيارة، تبعتها «سوبيرب» فى المركز الثالث بحصة بلغت 20% بواقع 55 سيارة.

وحلت «كاميك» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 3.4% مسجلة ترخيص 9 سيارات، تلتها «سكالا» فى المركز الخامس بحصة قدرها 1.1% بواقع 3 مركبات.

يوضح الجدول التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «سكودا» بوحدات المرور خلال أبريل الماضى: