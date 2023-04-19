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«كودياك» تستحوذ على 44% من تراخيص «سكودا» في مصر خلال مارس (جراف)

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مسجلة نحو 200 مركبة

«كودياك» تستحوذ على 44% من تراخيص «سكودا» في مصر خلال مارس (جراف)
أحمد عوض

أحمد عوض

3:27 م, الأربعاء, 19 أبريل 23

بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة من «سكودا» في مصر، نحو 458 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال مارس الماضي.

واستحوذت «كودياك» على الحصة الأكبر من تراخيص سيارات «سكودا» بنسبة 44% بعدما تمكنت من تسجيل 200 مركبة خلال الشهر الماضي.

وجاءت «أوكتافيا» في المرتبة الثانية بحصة 36% بترخيص 165 سيارة، تبعتها «سوبيرب» فى المركز الثالث بنسبة 14.4% بنحو 66 سيارة.

وحلت «كاروك» فى المرتبة الرابعة بحصة 1.5% مسجلة نحو 7 مركبات في مختلف وحدات المرور.

بينما توزعت باقى الحصص البالغة نحو 2.2% على الطرازات الأخرى المرخصة من «سكودا» مسجلة نحو 10 سيارات خلال الفترة الماضية.

يوضح الجدول التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «سكودا» بوحدات المرور خلال مارس الماضى:

أحمد عوض

أحمد عوض

3:27 م, الأربعاء, 19 أبريل 23