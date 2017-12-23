كوجك: الشريحة الرابعة من قرض النقد في يوليو المقبل

خالد بدر الدين:أعلن أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات النقدية، اليوم السبت، أن مصر ستحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي وقيمتها مليارا دولار في يونيو أو يوليو من العام الجديد.وأضاف كوجك في تصريحات لوكالة رويترز أن وفدا من صندوق النقد سيزور مصر في مايو القادم لإجراء مراجعة جديد

خالد بدر الدين:

أعلن أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات النقدية، اليوم السبت، أن مصر ستحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي وقيمتها مليارا دولار في يونيو أو يوليو من العام الجديد.

وأضاف كوجك في تصريحات لوكالة رويترز أن وفدا من صندوق النقد سيزور مصر في مايو القادم لإجراء مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وذكرت وكالة رويترز أن الصندوق وافق على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها مليارا دولار أيضا الأسبوع الماضيأ وبهذا سيصل المبلغ الإجمالي الذي ستكون مصر قد حصلت عليه من الصندوق إلى 8 مليارات دولار بحلول الصيف القادم.