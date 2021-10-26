نقل وملاحة

«كوترا» و «الوطنية لسكك حديد كوريا الجنوبية» ينظمان ورشة للتدريب على تكنولوجيا السكك الحديدية والمترو في مصر

يعقد في فندق كونراد بالقاهرة اليوم وغداً
سمر السيد 7:27 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 7:27 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تنظم الهيئة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار “كوترا” حالياً بالتعاون مع الهيئة الوطنية لسكك حديد كوريا الجنوبية “الورشة التدريبية الثامنة للتدريب على التكنولوجيا الخاصة بالسكك الحديدية والمترو في مصر.

وبحسب صحفي صادر عن الهيئة الكورية للترويج للتجارة ، يعقد هذا الحدث في فندق كونراد بالقاهرة اليوم وغداً للمسؤولين والمهندسين بوزارة النقل و والهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق.

اقرأ أيضا  ألمانيا تحتفل باطلاق أول ترام رقمي في العالم

يشارك خبراء السكك الحديدية من الهيئة الوطنية للسكك الحديدية الكوريه  KNR وشركه Byucksan Engineerin و DOHWAH الكوريه لأعطاء أمثلة على تكنولوجيا سلامة إشارات السكك الحديدية وصيانة المركبات ونظام الطاقة وتصميم / إنشاء المسارات في كوريا ، وإجراء محاضرات نقاشية مع المهندسين المصريين.

وشهد عام 2014 حدثا مهما إذ تم خلاله نقل تكنولوجيا السكك الحديدية الكورية إلى مهندسي السكك الحديدية المصريين مثل الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق ومشغلي مترو القاهرة كل عام. في العام الماضي ، تم إجراؤه عبر الإنترنت بسبب وباء Covid-19 ، لكن هذا العام بفضل الإجراءات الناجحة التي اتخذتها الحكومة المصرية للوقاية من حالة Covid-19 والسيطرة عليها في مصر ستعقد الحدث بوجود الخبراء الكورين في مصر كما كان سابقا.

اقرأ أيضا  مصر للطيران الناقل الرسمي لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة
 الأوسمةالأوسمة 
شارك الخبر مع أصدقائك
        
  الخبر السابق « 
  الخبر التالي  »
 
 بقلم سمر السيد
محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.
 ملف الكاتب سمر السيد
اقرأ أيضاً
 
 مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 26-10-2021
  مدحت إسماعيل    12:00 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21
 
 مدبولي للشركات الفرنسية: سنطبق نظام الحافلات السريعة «بي آر تي» في العاصمة الإدارية
  صفية حمدي    3:47 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21
 
 تداول 31 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر
  نادية سلام    3:13 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21
 
 اقتراح بمجلس النواب لإنشاء شبكة معلوماتية لجميع وسائل النقل
  ياسمين فواز    11:18 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21
 
 مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 25-10-2021
  مدحت إسماعيل    12:00 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21
 
 ألمانيا تحتفل باطلاق أول ترام رقمي في العالم
  المال - خاص    10:47 م, الأحد, 24 أكتوبر 21