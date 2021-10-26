«كوترا» و «الوطنية لسكك حديد كوريا الجنوبية» ينظمان ورشة للتدريب على تكنولوجيا السكك الحديدية والمترو في مصر

تنظم الهيئة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار “كوترا” حالياً بالتعاون مع الهيئة الوطنية لسكك حديد كوريا الجنوبية “الورشة التدريبية الثامنة للتدريب على التكنولوجيا الخاصة بالسكك الحديدية والمترو في مصر.

وبحسب صحفي صادر عن الهيئة الكورية للترويج للتجارة ، يعقد هذا الحدث في فندق كونراد بالقاهرة اليوم وغداً للمسؤولين والمهندسين بوزارة النقل و والهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق.

يشارك خبراء السكك الحديدية من الهيئة الوطنية للسكك الحديدية الكوريه KNR وشركه Byucksan Engineerin و DOHWAH الكوريه لأعطاء أمثلة على تكنولوجيا سلامة إشارات السكك الحديدية وصيانة المركبات ونظام الطاقة وتصميم / إنشاء المسارات في كوريا ، وإجراء محاضرات نقاشية مع المهندسين المصريين.

وشهد عام 2014 حدثا مهما إذ تم خلاله نقل تكنولوجيا السكك الحديدية الكورية إلى مهندسي السكك الحديدية المصريين مثل الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق ومشغلي مترو القاهرة كل عام. في العام الماضي ، تم إجراؤه عبر الإنترنت بسبب وباء Covid-19 ، لكن هذا العام بفضل الإجراءات الناجحة التي اتخذتها الحكومة المصرية للوقاية من حالة Covid-19 والسيطرة عليها في مصر ستعقد الحدث بوجود الخبراء الكورين في مصر كما كان سابقا.