«كوترا»: شركات كورية تستهدف توسيع أنشطتها التجارية بالسوق المحلية

تستهدف شركات كورية جنوبية عاملة بالسوق المحلية توسيع أنشطتها التجارية خاصة فى قطاع الإلكترونيات خلال الفترة المقبلة، بحسب ما صرح به ستيف سوخو لى المدير العام لمكتب الوكالة الكورية للترويج والاستثمار والتجارة فى مصر «كوترا»، مشيرًا إلى أنه من المقرر تنفيذ مشروع الإنتاج المشترك لعربات قطارات مترو القاهرة العام الجارى.

وأكد فى حوار مع «المال» عبر البريد الالكترونى أن العام الماضى شهد عدد من الأحداث الهامة لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين وكان أبرزها زيارة الرئيس الكورى للقاهرة يناير 2022،موضحا أن التعاون الناجح أسفر عن مشاركة شركات بلاده فى مشروعات كإمداد عربات لمترو أنفاق القاهرة و محطة الضبعة النووية وغيرها.

وبخصوص الاستثمارات الكورية المرتقبة فى مشروعات تحلية المياه قال إن محطات التحلية تعتبر ضرورية لمصر لتنويع مصادرها المائية بجانب نهر النيل، قائلًا إنه يأمل أن يشهد العام الجارى تنفيذ تلك المشروعات طبقًا للخطة الزمنية التى تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الكورى.

ولفت إلى أنه أثناء زيارة الرئيس الكورى مون جيه للقاهرة وقعت مؤسسة دوسان إنربيليتي التى تعد إحدى الخبراء الرائدين فى صناعة الطاقة والمياه فى كوريا مذكرة تفاهم مع شركة حسن علام للتعاون لبناء محطة لتحلية المياه فى محافظة الإسماعيلية.

وبخصوص مفاوضات شركتى الطاقة المائية والنووية الكورية و بتروجيت للمشاركة فى تدشين محطة الضبعة للطاقة النووية، قال إنه تم التوصل أغسطس الماضى إلى اتفاق بين الهيئة الكورية للطاقة المائية والنووية والشركة الروسيةASE لبناء منشآت توليد الطاقة لمحطة الضبعة للطاقة النووية بقيمة 2.2 مليار دولار.

وأشار إلى أنه يتم حاليا عمل الأساسات فى موقع المشروع، ومن المخطط أن يكتمل بحلول نهاية عام 2028.

كان المدير العام لمكتب الوكالة الكورية للترويج والاستثمار والتجارة فى مصر «كوترا» قد كشف فى تصريحات سابقة لـ«المال» أن إجمالى استثمارات بلاده المتوقعة فى مشروع الضبعة النووى تقارب 3 مليارات دولار من إجمالى 30 مليارًا ، موضحًا أن تلك الاستثمارات يتم تنفيذها من قبل «كونسورتيوم» مكون من 3 كيانات الأول المقاول الرئيسى «KHNP» إلى جانب شركتى «دوسان»، و«هيونداي» للهندسة والإنشاءات لتنفيذ مبانٍ إضافية وتوربينات.

ووقعت مصر وروسيا فى 19 نوفمبر 2015 اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة بتكلفة استثمارية تصل إلى 25 مليار دولار، كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين خلال ديسمبر 2017 العقود النهائية للبناء.

وزار الرئيس الكورى مصر يناير 2022 لإجراء محادثات قمة مع الرئيس «عبد الفتاح السيسي» وأعلن سفير سيول «مون جيه إن» حينها أن بلاده ستوفر لمصر قرضا ميسرًا بقيمة مليار دولار لصالح تنفيذ مشاريع مختلفة.

وتوقع أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين بنهاية العام الجارى مستويات العام الماضى وأرجع ذلك إلى زيادة واردات بلاده من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية المصرية بينما تباطأ حجم الصادرات الكورية لمصر بسبب صعوبة تحويل المشترين المصريين مستحقات الشركات الكورية من الدولار -وفقاً لقوله-.

وبحسب «سوخو لى» بلغت صادرات سيول للقاهرة بنهاية فبراير الماضى نحو 186 مليون دولار بينما سجلت صادرات مصر لكوريا 492 مليون ، مشيراً إلى أن الميزان التجارى يميل لصالح مصر خلال هذه الفترة إذ استطاعت تحقيق فائض تجارى قدره 306 مليون دولار.

ولفت إلى أن حجم صادرات كوريا الجنوبية إلى مصر بنهاية العام الماضى سجل نحو 1.5 مليار دولار ، بينما بلغت صادرات مصر إلى كوريا 1.7 مليار ليصبح إجمالى حجم التجارة المشتركة خلال تلك الفترة نحو 3.2 مليار مشيرًا إلى أنه يعتبر ثانى أكبر مبلغ فى تاريخ التجارة بين البلدين.

وأرجع هذا التغيير الذى وصفه بـ«الدراماتيكى» بسبب الزيادة السريعة فى استيراد بلاده للغاز الطبيعى والمنتجات البترولية من مصر.

قال «سوخو لى» إنه لا تزال الانتكاسات الاقتصادية التى شهدها العالم فى أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة ، مشيراً إلى أن تأثيرها على العالم كله وليس مصر فقط.

وتابع أن الحرب خلفت أعباءً كثيرة تتحملها الدول ومنها بينها تضخم الأسعار الذى تشهده الأسواق العالمية حاليًا.

وتابع أن الشركات الكورية لديها مخاوف جدية لأن المشترين المصريين يواجهون صعوبة فى تحويل الدولارات إلى الخارج.

وبخصوص وجهة نظره حول متى سيتعافى الاقتصاد العالمى من أزمته الأخيرة؟ قال إنه وفقًا للتوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولى مؤخرًا من المرجح أن ينخفض معدل النمو العالمى من %3.4 فى 2022 إلى %2.9 بنهاية العام الجارى، ثم يرتفع إلى %3.1 فى عام 2024.

وأشار إلى أن التوقعات الأخيرة لصندوق النقد بشأن معدل النمو لعام 2023 أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية مما كان مرجحًا فى أكتوبر 2022 ولكن أقل من المتوسط التاريخى وهو %3.8.

وقال إن الخطوات التى تتخذها البنوك المركزية حول العالم من رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية يواصلان الضغط على النشاط الاقتصادى للدول.

وأشار إلى أنه فى معظم الاقتصادات العالمية ووسط أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة تظل الأولوية لدى الحكومات هو تحقيق معدل تضخم منخفض ومستدام.

وتابع أنه مع تشديد الظروف النقدية وانخفاض معدلات النمو العالمية والتى من المحتمل أن تؤثر على الاستقرار المالى واستقرار الديون بالبلدان، فمن الضرورى للحكومات نشر الأدوات الاحترازية الكلية وتعزيز أطر إعادة هيكلة الديون.

وقال إنه ينبغى على الاقتصادات توجيه الدعم المالى بشكل أفضل إلى الفئات الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

ويخيم على العالم تبعات الحرب الروسية الأوكرانية التى اندلعت فبراير العام الماضى، وما زالت مستمرة حتى الآن و ارتفعت معدلات التضخم و أسعار المواد الغذائية بالدول، وتباطأت معدلات نمو الاقتصاد العالمى عام 2022 إلى النصف تقريبا من %6.1 إلى %3.4 ومن المتوقع أن ينمو بأقل من %3 بنهاية العام الجارى بحسب توقعات صندوق النقد الدولى.

يذكر أن كوترا هى وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية، وتأسست فى كوريا الجنوبية عام 1962 لتعزيز التجارة والاستثمار بينها وباقى دول العالم، ويقع مقرها الرئيسى فى سيول، ولديها 127 مكتبًا خارجيًا فى 85 دولة.

تم افتتاح مكتبها بالقاهرة فى عام 1974، ومنذ ذلك الحين يلعب المكتب دورًا فى تعزيز التجارة والاستثمار بين كوريا ومصر كما يركز على دعم الشركات الكورية للدخول فى مجالات التصنيع، والبيئة، والرعاية الصحية والطبية، وغيرها.

وحتى عام 2022 بلغ إجمالى استثمارات كوريا الجنوبية بالسوق المحلية حوالى 790 مليون دولار فى مصر، أى 33 ضعف نظيرتها المصرية فى كوريا الجنوبية، ويستحوذ قطاع الصناعة التحويلية على حوالى %63 من تلك الاستثمارات وهى أعلى نسبة بين القطاعات المختلفة.

ويعمل حالياً بالسوق المصرية 35 شركة كورية، وأبرزها شركة LG Electronics لتصنيع أجهزة التلفزيون والغسالات ، و Samsung Electronics لإنتاج أجهزة التلفزيون والتابلت والهواتف المحمولة.