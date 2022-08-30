«كوترا» تنظم ندوة حول التعاون مع مصر في مشروعات تطوير البنية التحتية

نظمت الهيئة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار “كوترا”، صباح اليوم، بالتعاون مع سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، وبنك التصدير والاستيراد الكوري، ندوة حول التعاون في مشروعات تطوير البنية التحتية بين القاهرة وسيول.

واستهدفت الندوة مناقشة إمكانية تعزيز التعاون المشترك في قطاع المشروعات مع الوزارات والهيئات المصرية ذات الصلة، بحضور عدد من ممثلي الوزارات كوزارتي التعاون الدولي، والنقل، بجانب الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس شركة القاهرة للعبّارات الحكومية.

كما حضر أيضًا ممثلون لشركات وكيانات كورية مثل دوسان، وهيونداي للهندسة.

وفازت شركة هيونداي روتيم بالمناقصة التي طرحتها الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل المصرية لتوفير قطارات أنفاق للخطَّين الثاني والثالث وإنتاجها محليًّا بنحو 656 مليون دولار أمريكي.

هيونداي روتيم تورِّد عربات قطار للخطّين الثاني والثالث حتى عام 2028

وبحسب بيان صحفي صادر عن سفارة كوريا، الأسبوع الماضي، ستوفر شركة هيونداي روتيم عربات قطار للخطّين الثاني والثالث حتى عام 2028، وستتحمل مسئولية صيانة العربات لمدة 8 سنين بعد انتهاء فترة الضمان.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة بإنتاج عربات قطار محليًّا، فضلًا عن نقل التكنولوجيا إلى مصر، وذلك بالتعاون الإستراتيجي مع الشركة المصرية الجديدة لإنتاج قطار “NERIC”.

زيادة متوقعة في التبادل التجاري

وكان سوخو لى، المدير العام لمكتب الوكالة الكورية للترويج للاستثمار والتجارة فى مصر«كوترا»، قد توقَّع، في تصريحات سابقة، لـ”المال”، أن يزداد حجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية بنسبة 10% العام الحالي، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع التعاون الثنائى بين البلدين عقب زيارة الرئيس الكوري لمصر مطلع العام الحالي.

ووقّع الرئيس الكورى مون جين مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته لمصر، أواخر يناير الماضى، عدة مذكرات تفاهم؛ وهى القيام بدراسة مشتركة حول مدى جدوى الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين، وأخرى للتعاون المالى مع صندوق التعاون الإنمائى الاقتصادى للفترة بين 2022 إلى 2026 بقيمة مليار دولار.

بجانب وثيقة ترتيبات بين حكومتى البلدين بشأن قرض صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديد سكك حديد مصر – الأقصر والسد العالى بقيمة 251 مليونًا، ووثيقة خطابات متبادلة بشأن منحة لا تُردَّ بقيمة 7.9 مليون.