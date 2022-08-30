«كوترا» الكورية: 5.2 مليار دولار قيمة مشروعات نفذتها شركاتنا في مصر

قال سوخو لى، المدير العام لمكتب الوكالة الكورية للترويج للاستثمار والتجارة فى مصر «كوترا»، إن قيمة المشاريع التي نفذتها شركات بلاده منذ ١٩٧٦ حتى الآن بمصر تبلغ نحو ٥.٢٠٠ مليار دولار، منها 360 مليون لصالح مشروعات السكك الحديدية.

وأضاف أنه تم افتتاح مكتب الوكالة بمصر في عام ١٩٧٤بهدف مساعدة الشركات الكورية للدخول للسوق المحلية، ودعم النشاط الاقتصادي بين القاهرة وسيول .

وتابع في كلمته خلال فعاليات الندوة التي نظمتها كوترا اليوم برعاية السفارة الكورية بالقاهرة لإعطاء فرصة للتبادل والتعاون بين الجهات المصرية والشركات الكورية التي تبحث عن فرص مشروعات جديدة بالسوق المحلية.

وأشار إلى أن الشركات الكورية ستعقد في ٨ سبتمبر المقبل لقاء عبر الإنترنت مع نظيرتها المصرية للتعاون في مجال البنية التحتية ومواد البناء.

وأضاف أن مصر تعتبر من اكثر البلدان نشاطاً في تطوير أراضيها وبناء مدن جديدة ، كما ستستضيف قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل .

ولفت إلى أن انعقاد قمة المناخ سيزيد حجم الاستثمارات في قطاع البيئة، فضلًا عن دفع مشروعات كثيرة للبدء.

وتابع: إن شركات بلاده تشارك حاليا في تطوير خط سكك حديد يربط بين نجع حمادي والأقصر .

ونظمت الهيئة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار “كوترا” اليوم بالتعاون مع سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، وبنك التصدير والاستيرد الكوري ندوة حول التعاون في مشروعات تطوير البنية التحتية بين القاهرة وسيول .

وحضر الندوة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المصرية، فضلاً عن شركات كورية والسفير الكوري بالقاهرة.