«كوترا»: الاستثمارات الكورية فى مشروع الضبعة النووى تقارب 3 مليارات دولار

كشف سوخو لى، المدير العام لمكتب الوكالة الكورية للترويج والاستثمار والتجارة فى مصر «كوترا»، أن إجمالى استثمارات بلاده فى مشروع الضبعة النووى يقارب 3 مليارات دولار، من إجمالى 30 مليارًا تقريبًا.

وأوضح لـ«المال»، أن تلك الاستثمارات يتم تنفيذها من قبل «كونسورتيوم» مكون من 3 كيانات، الأول المقاول الرئيسى «KHNP» إلى جانب شركتى «دوسان»، و«هيونداي» للهندسة والإنشاءات، لتنفيذ إنشاءات مبانٍ إضافية وتوربينات.

كانت سفارة كوريا الجنوبية فى القاهرة، أعلنت سابقًا أن شركة الطاقة المائية والنووية (KHNP)، ستشارك فى مشروع محطة الضبعة النووية الذى يضم 4 مفاعلات نووية، تبلغ قدرة كل واحد منها 1200 ميجاوات.

يأتى ذلك بعدما أعلنت هيئة المحطات النووية المصرية عن مناقصة المشروع، وفازت بها «ASE JSC» التابعة لـ«روساتوم» الروسية، ووقعت الشركة يوم 25 أغسطس الماضى مع KHNP الكورية عقد مساهمة الأخيرة فى إنشاء مرافق توليد الكهرباء (Turbine Island).

وأشار مدير «كوترا»، إلى أن الإنشاءات الرئيسية للمفاعلات الأربعة للطاقة النووية ستقوم بها الشركة الروسية «روساتوم» مع الحكومة المصرية.

ووقعت مصر وروسيا فى 19 نوفمبر 2015 اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 25 مليار دولار، كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسى، وفلاديمير بوتين خلال ديسمبر 2017 العقود النهائية للبناء.