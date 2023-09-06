كوترا: الاستثمارات الكورية بمصر تسجل 810 مليون دولار حتى يوليو الماضى

كشف سوخو لى المدير العام لمكتب الوكالة الكورية للترويج والاستثمار والتجارة فى مصر «كوترا» عن بلوغ إجمالى الاستثمارات الكورية العاملة فى السوق المحلية حتى نهاية يوليو من العام الجاري نحو 810 مليون دولار، مشيرًا إلى أن مشكلة تدبير النقد الأجنبى تؤثر على النشاط الاستثماري.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن الكثير من المهندسين الكوريين يأتون لتنفيذ أعمال بناء مشروع الضبعة النووي.

وكان سوخو لى صرح سابقًا لـ«المال» أن إجمالى استثمارات بلاده فى مشروع الضبعة النووى تقارب 3 مليارات دولار، وذلك من إجمالى 30 مليارًا تقريبًا.

وأضاف أن تلك الاستثمارات يتم تنفيذها من قبل «كونسورتيوم» مكون من 3 كيانات، الأول المقاول الرئيسى «KHNP» إلى جانب شركتى «دوسان»، و«هيونداي» للهندسة والإنشاءات، لتنفيذ مبانٍ إضافية وتوربينات.

وكانت سفارة كوريا الجنوبية فى القاهرة أعلنت أن شركة الطاقة المائية والنووية (KHNP) ستشارك فى مشروع محطة الضبعة الذى يضم 4 مفاعلات نووية، تبلغ قدرة كل واحد منها 1200 ميجاوات.

ووقعت مصر وروسيا فى 19 نوفمبر 2015 اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة بتكلفة استثمارية تصل إلى 25 مليار دولار، كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين خلال ديسمبر 2017 العقود النهائية للبناء.

وفى سياق متصل كشف «سوخو لي» عن تراجع قيمة الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية خلال الفترة منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية يوليو الماضى بنسبة %21.8 مسجلة نحو 599 مليون دولار، مشيرًا إلى انخفاض صادرات بلاده إلى القاهرة بنسبة %19.3 خلال نفس الفترة لتبلغ 776 مليون دولار.

وقال إن الميزان التجارى خلال السبعة شهور الأولى من العام الجارى يميل فى صالح الجانب الكورى بفائض قيمته 177 مليون دولار.

وأوضح أن أهم بنود الصادرات الكورية لمصر خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى تمثلت في المركبات، والراتنجات الصناعية، والسفن، وأشباه الموصلات، وقطع غيار السيارات.

وأضاف أن أهم المنتجات المستوردة من السوق المصرية تمثلت فى الغاز الطبيعي، والنافتا -أحد منتجات النفط الوسيطة-، والحبوب والبذور الزيتية، وغيرها من العناصر غير المعدنية والخامات والملابس.