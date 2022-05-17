كوترا: استثناء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية يسهل عمل المصدرين والشركات الكورية

قال سوخو لى، المدير العام لمكتب الوكالة الكورية للترويج للاستثمار والتجارة فى مصر«كوترا» إن قرارالرئيس عبد الفتاح السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من نظام الاعتمادات المستندية الجديد والعودة إلى مستندات التحصيل سيساعد المصدرين الكوريين والشركات الكورية على ممارسة الأعمال التجارية فى مصر.

كان الرئيس السيسى، وجه خلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية مؤخرا ، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل مع تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزى، ووزيرى المالية، والتجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

وكان البنك المركزى أصدر قرارا فى فبراير الماضى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.

فى سياق متصل، قال «لي» إن الحرب الروسية الأوكرانية تؤثرعلى بيئة الأعمال فى مصر، لافتاً إلى أن تلك الحرب عطلت سلسلة التوريد العالمية وتسببت فى حدوث تضخم عالمى خاصة فى الطاقة والغذاء.

جدير بالذكر أن أحدث نشرات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت بلوغ حجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية نحو250.266 مليون دولار خلال شهر يناير الماضى، موزعًا بين صادرات مصرية بقيمة 115.756 مليون و صادرات كورية بقيمة 134.510 مليون.

بينما سجلت حركة التجارة الثنائية بين البلدين فى يناير 2021 نحو166.039 مليون دولار منها صادرات مصرية بقيمة 36.510 مليون، وواردات مصرية بقيمة 129.529 مليون .