كوبر يوافق على فتح جزء من المران الأخير للمنتخب للإعلام

علي المصري يؤدي المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبه الأخير في السادسة والنصف من مساء اليوم الاثنين باستاد الجيش ببرج العرب استعدادا للقاء نظيره الأوغندي على الملعب نفسه في الثامنة من غد الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الإفريقية الخامسة المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة. وقرر الات

علي المصري

يؤدي المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبه الأخير في السادسة والنصف من مساء اليوم الاثنين باستاد الجيش ببرج العرب استعدادا للقاء نظيره الأوغندي على الملعب نفسه في الثامنة من غد الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الإفريقية الخامسة المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح ربع الساعة الأولى من التدريب لكافة وسائل الإعلام، بعد موافقة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، فيما يتم غلق باقي التدريب لمنح الجهاز الفني الفرصة لتطبيق ما يراه من نواح خططية.

في الوقت نفسه، قرر الجهاز الفني للفريق الاكتفاء بالمؤتمر الصحفي الذي يعقب المباراة معتذرا عن عدم عقد مؤتمر قبل المباراة حفاظا على سرية إعداده.

على الجانب الآخر يؤدي المنتخب الأوغندي تدريبه اليوم في الثامنة مساء على الملعب الرئيسي الذي ستقام عليه المباراة، فيما سيسمح لوسائل الإعلام بتصوير ربع الساعة الأولى من التدريب.

من جانب آخر، وصل مساء الأحد، إلى مدينة برج العرب، طاقم الحكام الجنوب أفريقى الذى سيدير اللقاء، والمكون من الحكم جوميز فيكتور ميجل، والمساعد الأول تيسفا جيورجيوس، والمساعد الثانى ديلكان سانديل، والحكم الرابع هاريسون كريستوفر، ويتدرب طاقم الحكام على ملعب المباراة، فى السابعة من صباح الاثنين.