كوبر يكشف عن كيفية اختيار اللاعبين للمنتخب

علي المصري قال الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن أداء اللاعب مع فريقه ليس مقياسًا لاختياره ضمن صفوف المنتخب، وأن معايير الاختيار تعتمد على أداء اللاعب مع المنتخب. وأضاف كوبر خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقد اليوم، الأحد، أنه لم يتعرض لضغوط لضم حسام عاشور، لاعب

علي المصري

قال الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن أداء اللاعب مع فريقه ليس مقياسًا لاختياره ضمن صفوف المنتخب، وأن معايير الاختيار تعتمد على أداء اللاعب مع المنتخب.

وأضاف كوبر خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقد اليوم، الأحد، أنه لم يتعرض لضغوط لضم حسام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، وأنه مقتنع بضمه وإمكاناته، واختيارنا له عن قناعه تامة.

وأكد المدير الفنى للفراعنة، أنه من الصعب أن أقول من سيحرس مرمى المنتخب، وعصام الحضري، وأحمد الشناوي، وشريف إكرامي حراس كبار.

ورفض كوبر الحديث المبكر عن تأهل المنتخب إلى كأس العالم، قائلًا: “حتي الآن لم نفعل شيئا، ولن أتحدث عن أي إنجاز قبل أن يحدث، وكل مباراة لا نتحدث عنها إلا بعد انتهائها، وليست هناك مباراة قوية وأخري ضعيفة”.

واختتم المدير الفني لمنتخب مصر، أن إقامة مباراه تونس فى بداية مشوار مصر في تصفيات كأس الأمم 2019، في رمضان، لن تؤثر، ولا بد أن أكون متفائلًا، ولا أستطيع أن أعد بالفوز على تونس، لأن أحدا لا يتوقع نتيجة، ونتعهد بتقديم أفضل أداء وبذل أقصي مجهود”.