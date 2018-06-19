كوبر يفتح باب الرحيل عن تدريب المنتخب بعد خسارة مباراة روسيا

اتحاد الكرة يجتمع بعد العودة من روسيا لتحديد موقف الجهاز الفني علي المصري قال اﻷرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، إن مسألة استمراره كمدير فنى للفراعنة، في الفترة المقبلة، لا تخصه وحده، وأنما في يد مجلس إدارة…

اتحاد الكرة يجتمع بعد العودة من روسيا لتحديد موقف الجهاز الفني





علي المصري

قال اﻷرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، إن مسألة استمراره كمدير فنى للفراعنة، في الفترة المقبلة، لا تخصه وحده، وأنما في يد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة.

وأكد كوبر: “هذا سؤال مفتوح، وأولا وقبل أى شىء، فإن استمرارى فى العمل أم لا، لا يعتمد على فقط، ولكن أيضا على المسؤولين فإذا كانوا غير سعداء بأدائى فسوف أغادر، ولكن مازال أمامنا مباراة أخرى، وفى كأس العالم علينا أن ننتظر حتى النهاية، المهم عندنا الآن أن ننهى هذه البطولة بأفضل النتائج، صحيح أن فرصنا محدودة، ولكن لانعلم ماذا تخبأ لنا الأيام القادمة”.

وفي السياق ذاته، علمت المال أن الاتحاد المصري حسم موقف كوبر من الاستمرار مع الفراعنة، بعد الخروج المبكر لمصر من الدور اﻷول للنسخة الحالية من كأس العالم.

وأصبحت فرص استمرار كوبر مع الفراعنة لولاية جديدة ضئيلة جدًا، بعد الخروج الإكلينيكي من المونديال إثر الخسارة من روسيا 1-3، وسيجتمع المجلس سيجتمع بعد العودة من روسيا من أجل حسم الموقف بشكل نهائي.

وتلقي منتخب مصر هزيميتن في أول مباراتين بكأس العالم “روسيا 2018″، اﻷولي أمام أوروجواي بهدف نظيف، والثانية أمام روسيا صاحبة اﻷرض والجمهور بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويتبقي للفراعنة لقاء وحيد في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ستقام يوم الأثنين المقبل، أمام السعودية.