كوبر يعلن برنامج موقعة أوغندا والفراعنة بزيهم التقليدي

علي المصري أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، مساء اليوم الاثنين، برنامج استعداده لمباراة أوغندا غدا الثلاثاء. وترك الجهاز للاعبين حرية موعد الإفطار، بحيث لا يتجاوز العاشرة والنصف، بينما تحدد موعد الغذاء في الواحدة والنصف ظهرا. ويلقي المدير الفني المحاضرة الفني

علي المصري

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، مساء اليوم الاثنين، برنامج استعداده لمباراة أوغندا غدا الثلاثاء.

وترك الجهاز للاعبين حرية موعد الإفطار، بحيث لا يتجاوز العاشرة والنصف، بينما تحدد موعد الغذاء في الواحدة والنصف ظهرا.

ويلقي المدير الفني المحاضرة الفنية علي اللاعبين في الساعة الخامسة والربع، ويتحرك الفريق إلى ملعب المباراة الساعة السادسة والربع، حيث تقام المباراة في الثامنة.

وعقد قبل قليل الاجتماع الفني للمبارة،بحضور طاقم الحكام والمراقبين، والجانبان المصري والأوغندي.

وأسفر الاجتماع علي خوض مصر اللقاء، بزيه التقليدى الأحمر والأبيض والأسود، بينما تلعب أوغندا بالأبيض والأسود والأبيض، وتم الاتفاق مع الأمن على ضرورة وصول الفريقين للملعب قبل إنطلاق المباراة بـ90 دقيقة.