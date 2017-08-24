كوبر يعقد مؤتمراً صحفياً قبل توجه المنتخب لمعسكر برج العرب

علي المصرييعقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، والمهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب، مؤتمراً صحفياً في الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، بقاعة المؤتمرات بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة 6 أكتوبر، للحديث عن مباراتي منتخبنا مع أوغندا يومي 31 أغسطس الجاري في كمب



علي المصري

يعقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، والمهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب، مؤتمراً صحفياً في الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، بقاعة المؤتمرات بمركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة 6 أكتوبر، للحديث عن مباراتي منتخبنا مع أوغندا يومي 31 أغسطس الجاري في كمبالا، و5 سبتمبر المقبل في برج العرب، في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وعقب المؤتمر مباشرة، يتوجه المنتخب إلى برج العرب بالإسكندرية، لدخول معسكره المغلق حتى الثلاثاء المقبل وهو اليوم المحدد للسفر إلى كمبالا عاصمة أوغندا، باللاعبين المحليين، وعصام الحضرى ومصطفى فتحي المحترفين في التعاون السعودي، وسيبدأ وصول المحترفين، مطلع الأسبوع المقبل.

واختتم المنتخب معسكره المفتوح صباح أمس الأربعاء، والذي استمر ثلاثة أيام، شهدت مرانا على ملعب مشروع الهدف،.وفضل الجهاز الفني إقامة مران أمس صباحا، حتى يتيح الفرصة للاعبين بالتواجد مع أسرهم قبل الانتقال اليوم إلى معسكر برج العرب.