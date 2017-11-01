كوبر يعفى صلاح من مباراة غانا

على المصرى أعلن المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، أسماء تسعة لاعبين محليين وقع عليهم اختيار الجهاز الفنى، بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، للإنضمام للمعسكر المقبل، استعداداً لملاقاة غانا فى الجولة الأخيرة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم "روسيا 2018"، والمقرر لها يوم 12 نوفمبر الحالي



على المصرى

أعلن المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، أسماء تسعة لاعبين محليين وقع عليهم اختيار الجهاز الفنى، بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، للإنضمام للمعسكر المقبل، استعداداً لملاقاة غانا فى الجولة الأخيرة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم “روسيا 2018″، والمقرر لها يوم 12 نوفمبر الحالي بمدينة “كيب كوست”.

وقرر الجهاز الفنى إعفاء محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزى، من الانضمام للمعسكر المقبل، لتجنب الاجهاد الذى يعانى منه اللاعب لكثرة مشاركاته مع ناديه في الفترة الماضية، وضم كوبر ومعاونيه ستة لاعبين من النادى الأهلى هم أحمد فتحى وشريف إكرامى وعبدالله السعيد (الاهلى) وسعد الدين سمير ورامى ربيعة ومؤمن زكريا، وثلاثة من الزمالك هم أحمد الشناوى وطارق حامد وعلى جبر.

وأصبح عدد اللاعبين المنضمين للمعسكر المقبل 25 لاعبا، بعدما تم اختيار 16 محترفا في وقت سابق هم: عصام الحضرى “التعاون السعودى” ومحمود شيكابالا “الرائد السعودى”، وأحمد المحمدى “أستون فيلا الإنجليزى”، ومحمد عبد الشافى “أهلى جدة السعودى”، وأحمد حجازى “ويست بروميتش الإنجليزى”، ومحمد الننى “آرسنال الإنجليزى”، وأحمد حسن كوكا “سبورتنج براجا البرتغالى”.

وعمر جابر “بازل السويسرى”، ومحمود كهربا “اتحاد جدة السعوى” وعمرو جمال “بيتدفيست الجنوب أفريقى” ومحمود تريزيجيه “قاسم باشا التركى”، وعمرو وردة “أتروميتوس اليوناني” وكريم حافظ “لانس الفرنسي” ورمضان صبحى “ستوك سيتى الإنجليزى”، وسام مرسى “ويجان الانجليزى”، وعمرو مرعى “النجم الساحلى التونسى”.

من جانب أخر، يعقد الجهاز الفنى للمنتخب، مؤتمرا صحفيا، بحضور لهيطة وكوبر ومعاونه محمود فايز، يوم 6 نوفمبر المقبل، فى تمام الرابعة عصرا باستاد القاهرة، للحديث عن برنامج المنتخب، واستعداداته لمباراة غانا، على أن ينطلق المعسكر فى نفس اليوم، ويستمر حتى العاشر من نوفمبر موعد سفر الفريق إلى غانا.