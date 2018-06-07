كوبر يعترف: الأداء أمام كولومبيا كان أفضل.. وهذه مكاسب مباراة بلجيكا

وكالاتقال هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر إن الأداء الدفاعي للفراعنة في الخسارة الودية من بلجيكا 3-0 كان أقل مما قدمه الفريق في التعادل السلبي مع كولومبيا.وأنهى منتخب مصر استعداداته للمونديال بالخسارة من بلجيكا بثلاثية بيضاء اليوم الأربعاء.وقال كوبر في مؤتمره الصحفي: "مقارنة بما قدمن

وكالات

قال هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر إن الأداء الدفاعي للفراعنة في الخسارة الودية من بلجيكا 3-0 كان أقل مما قدمه الفريق في التعادل السلبي مع كولومبيا.

وأنهى منتخب مصر استعداداته للمونديال بالخسارة من بلجيكا بثلاثية بيضاء اليوم الأربعاء.

وقال كوبر في مؤتمره الصحفي: “مقارنة بما قدمنا ضد كولومبيا، دفاعنا كان غير مناسب اليوم”.

وبحسب ما جاء فى المواقع الرياضية، قال كوبر إن أهم مكاسبنا من مباراة اليوم هو الاطمئنان على المهاجمين، مؤكدا وجود نوع من الاطمئنان لدى الجهاز الفني على مروان محسن وكذلك عمرو وردة وكهربا اللذين ظهرا بشكل مبشر.

ولعب مروان ووردة أساسيين في تشكيل منتخب مصر، فيما شارك محمود عبد المنعم “كهربا” كبديل في الشوط الثاني.