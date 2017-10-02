كوبر يضم مؤمن وفتحي وحسام لمعسكر المنتخب

على المصرى: قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ضم ثلاثة لاعبين لقائمة الفراعنة، استعدادا لمباراة الكونغو، وهم مؤمن زكريا لاعب الأهلي، ومحمد فتحي لاعب الإسماعيلي، وحسام حسن، لاعب سموحة، بعد دراسة تامة للموقف الحالي، والتأكد من مدى إصابة عبدالله السعيد، وحسام

على المصرى:



قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ضم ثلاثة لاعبين لقائمة الفراعنة، استعدادا لمباراة الكونغو، وهم مؤمن زكريا لاعب الأهلي، ومحمد فتحي لاعب الإسماعيلي، وحسام حسن، لاعب سموحة، بعد دراسة تامة للموقف الحالي، والتأكد من مدى إصابة عبدالله السعيد، وحسام عاشور، ومحمود عبد المنعم “كهربا”.

وانطلقت حافلة الفراعنة التى تقل الجهاز الفنى، ومعهم بعض اللاعبين من فندق المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، متوجهة إلى الإسكندرية لبدء المعسكر المغلق بمدينة برج العرب، استعداداً لمباراة يوم الأحد المقبل.

وتكتمل صفوف المنتخب تباعا بانضمام اللاعبين المحترفين، ولاعبى الأهلى العائدين من رحلة تونس، بعد أداء مباراتهم أمام النجم الساحلى التونسى، فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت أمس الأحد، وخسرها أبناء القلعة الحمراء بهدفين مقابل هدف.