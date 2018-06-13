كوبر يستقر على تشكيل الفراعنة أمام أوروجواي.. ويؤكد: سنلعب للفوز

علي المصري أكد اﻷرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، أنه توصل وجهازه المعاون، إلى التشكيل الذي سيخوض مباراة أوروجواي، يوم الجمعة المقبل، في افتتاح لقاءات الفراعنة بكأس العالم "روسيا 2018". ورفض كوبر الإعلان عن تشكيل الفراعنة، مؤكدا أنه سيعلن عنه يوم المباراة، التي ستقام في

علي المصري

أكد اﻷرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، أنه توصل وجهازه المعاون، إلى التشكيل الذي سيخوض مباراة أوروجواي، يوم الجمعة المقبل، في افتتاح لقاءات الفراعنة بكأس العالم “روسيا 2018”.

ورفض كوبر الإعلان عن تشكيل الفراعنة، مؤكدا أنه سيعلن عنه يوم المباراة، التي ستقام في مدينة إيكاترينبرج في أولى مبارياتهما ضمن المجموعة الأولى في الدور الأول لنهائيات كأس العالم.

وأضاف كوبر بأنه يقدر منتخب أوروجواي كفريق قوي، يملك ثنائي هجومي قوي “أديسون كافاني ولويس سواريز”، مضيفا: “نحن أيضا نملك لاعبين لديهم الرغبة والحماس والجدية لتقديم مباراة ممتازة”، مشيرا إلى أنه سيلعب لتحقيق الفوز .

وكان المنتخب قد أدى تدريبه اليوم في الحادية عشر صباحا علي ملعب أحمد أرينا بمدينة جروزني، ويتوجه إلى مطار المدينة للتوجه إلى إيكاترينبرج استعدادا للقاء.