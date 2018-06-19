كوبر يرفض تحميل اللاعبين مسؤولية الهزيمة أمام روسيا

علي المصري رفض الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، تحميل لاعبيه مسؤولية الهزيمة القاسية أمام روسيا، في ثاني مباريات الفراعنة في كأس العالم 2018. وسقط المنتخب المصري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام روسيا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء…

علي المصري

رفض الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، تحميل لاعبيه مسؤولية الهزيمة القاسية أمام روسيا، في ثاني مباريات الفراعنة في كأس العالم 2018.

وسقط المنتخب المصري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام روسيا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرج.

وقال كوبر، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، إن فريقه قدم مباراة جيدة في الشوط الأول، مضيفًا: “اللاعبون قدموا ما لديهم، ولكن واجهنا الكثير من المشاكل، ولم يكن هناك ما يكفي من التركيز، سقطنا بسبب 15 دقيقة سيئة في الشوط الثاني بعد شوط أول جيد”.

وتابع: “فرصنا محدودة للغاية في الاستمرار، لكن لدينا مباراة أخرى، وقرار البقاء لا يعتمد علي وليس في يدي”.

وأكد كوبر أن الفريق كان يلعب بشكل جيد دفاعيًا، وسيطر على الكرات الهوائية، ولكنه أخطأ فقط في 15 دقيقة.

وعن مستوى نجم المنتخب محمد صلاح، الذي أحرز هدف الفراعنة الوحيد من ضربة جزاء، قال المدرب الأرجنتيني: “أعتقد أنه لا يمكن أن نشكك في أهمية صلاح، لقد كان في وضع جيد وحالته جيدة، أنا فخور بجميع اللاعبين”.

وتابع: “صلاح طبيا كان جاهزًا، لكن الوضع البدني ربما أثر بعض الشيء على قدرته الجسدية، كنت أرغب أن يشارك معنا في المعسكرات هنا، وكنا نفضل عدم إصابته، وهذا أحزننا”.

وأضاف كوبر، أن المنتخب لم يكن حاسمًا في الهجوم، مشيرًا إلى أنه يشارك بعد 28 عامًا من الغياب عن المونديال.

وأكد أن منتخب روسيا قوي جدا، ولكنه رفض مقارنته بنظيره الأوروجواياني، قائلا: “لو قارنت بين روسيا وأوروجواي سنأخد وقتًا طويلا، روسيا منتخب قوي”.

وحول رغبة الحارس المخضرم عصام الحضري في المشاركة بالمباريات، قال مدرب الفراعنة: “الكل يرغب في اللعب، لكن لدينا فقط 11 لاعبًا، ولا يجب ألا ينزعج أحد”.

وختم كوبر حديثه قائلا: “ربما تكون هناك خطوات خاطئة أدت لهزيمتنا، ولكننا لم نستطع ترجمة فرصنا، ولم نقم بأخطاء مماثلة في مباراة أوروجواي”.

واقترب الدب الروسي من التأهل إلى الدور ثمن النهائي للمونديال، بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط وتصدر المجموعة الأولى، بينما أصبحت فرصة الفراعنة في التأهل شيه معدومة.

بدوره، قدم عصام الحضري قائد وحارس مرمي منتخب مصر، إعتذاره للشعب المصري على هزيمة الفراعنة من روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ثاني مباريات كأس العالم روسيا 2018.

وقال الحضري: “نتأسف على النتيجة للشعب المصري، نتيجة غير جيدة، كرة القدم معروفة بأنها مكسب وخسارة ، توفيق وعدم توفيق”، وأضاف: “كنا نرغب في المكسب لأننا كنا نعلم أنه يوجد فرصة واحدة للصعود بالفوز على روسيا اليوم”.

وأوضح صاحب الـ45 عامًا شاهد مباراة مصر وروسيا من مقاعد البدلاء، والذي يسعى لأن يكون أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم: “لم يخطئ أحد، وقام الجميع بما يجب عليه، واجهتنا معضلة كبيرة، وهي قلة الخبرة لدى اللاعبين، وهذه هي كرة القدم، عبارة عن مكسب وخسارة وتوفيق وعدم توفيق

وأكد حارس مرمى منتخب مصر: “لم يقصر أحداً من اللاعبين، لم يرغب أحد في التعرض للخسارة”، وأختتم الحضري: “كنا نرغب في إكمال المشوار، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني، لم نكن نرغب في الخسارة ولكن هذه هي كرة القدم”.